翁曉玲稱有不法等罷免完再辦 李忠憲：羞辱台灣法治與民主

針對國民黨立委翁曉玲（見圖）稱就算有不法行為，也應該等罷免案通過再查，成大教授李忠憲批評，台灣社會將記住，翁曉玲如何用一個立委的位置，撕碎對法治的承諾，為台灣民主留下恥辱的註腳。（資料照）

2025/05/07 09:35

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨發動報復性罷免卻出現大量死亡連署、冒名連署，引發檢調偵辦，國民黨立委翁曉玲昨日卻稱就算有不法行為，也應該等罷免案通過再查；引發鄉民熱議。成大教授李忠憲對此發文批評，台灣社會將記住，翁曉玲這樣的政客，不但貶低了自己，也羞辱了台灣的法治與民主，為台灣民主留下恥辱的註腳。

國民黨對民進黨民代發動報復性罷免，第一階段出現大量死亡連署、冒名連署，檢調介入偵辦搜索多個藍營地方黨部，相關人員也被約談甚至羈押。國民黨立委翁曉玲6日在罷免台北市民進黨立委吳沛憶團體「憶事無成」的總部現身接受媒體採訪時，卻語出驚人宣稱，就算有不法行為也應該等罷免案通過再查，引發外界質疑。

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李忠憲對此發文質疑，和他一樣留學德國的翁曉玲，按理說應該更明白法治的價值，卻活生生示範了如何背叛它。他也諷刺翁曉玲「真的太有趣了」，一般人遇到她目前這種處境，把選罷法修成這樣，不只是放火燒了國民黨和朱立倫，連這些年輕（或老的）罷免領銜支持者們，因為違法而要被判重刑，一定會自己閉嘴。

李忠憲指出，其他政治人物至少還有保持克制的自知之明。修法時講得大義凜然的吳宗憲立法委員，至少還知道要保持沉默，但翁曉玲「竟然哪壺不開提哪壺，站在看戲的角度，真的要鼓勵她多講一點，令人懷疑此人心智年齡不知到底幾歲？」

李忠憲直言，翁曉玲的行為，正是廉恥淪喪、價值錯亂的典範。作為立法委員，她曾主導修訂選罷法，本應捍衛選舉罷免的公正性與法治精神，卻在政黨利益面前選擇為犯罪行為開脫。

李忠憲強調，當造假連署、偽造文書的事實擺在眼前，翁曉玲卻說「等罷免通過再查」，這不只是胡說八道，而是對事實與真理的公開踐踏與羞辱。這種邏輯的荒謬程度，就像看到有人在街上掏槍搶劫，警察卻說「等他搶完我們再抓」；或好比消防隊看到縱火犯點燃房子，卻說「等房子燒光我們再滅火」。這不只是法律失靈，而是公權力的自廢武功。

李忠憲也質疑，翁曉玲所表現的，則是一種對事實的全然蔑視，只剩權謀的空殼。她試圖用「觀點」包裝立場，用「民意罷免」的框架美化不法行為，但真相很簡單：不法就是不法，無論包裝成什麼觀點，都無法變成正當。

李忠憲也批評，翁曉玲作為立委，明明知自己修過的法條背後的價值，卻反過來鼓勵支持者踐踏它。這不只是雙重標準，而是連基本的正當性都拋棄殆盡。這樣的政客，不但貶低了自己，也羞辱了台灣的法治與民主。

李忠憲也砲轟，翁曉玲的「等罷免通過再查」不只是語出驚人，更是一記狠狠打在台灣法治臉上的耳光。當法律淪為工具、真理讓位於權謀，公職人員的誓言便成了笑話。立法者如果無視自己修訂的法律、無視選罷制度的根本精神，那麼她代表的，早已不是民意，而是權力的墮落。

李忠憲在文末也直言「台灣社會將記住的，不是她的辯詞，而是她如何用一個立委的位置，撕碎對法治的承諾，為台灣民主留下恥辱的註腳」、「她的名字，恐怕將成為未來法治課堂上的負面教材」。

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