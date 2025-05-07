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    陳玉珍1話讓網路炸鍋 李忠憲：台灣已站在歷史最後關頭

    昨日網友瘋傳陳玉珍接受媒體採訪的影片，內容中陳玉珍宣稱，現在兩岸局勢這麼紛亂，是不是到了2028我們還有投票機會，我們都還不知道。對此網友紛紛砲轟「怎麼和中共國說的一樣？」（資料照）

    昨日網友瘋傳陳玉珍接受媒體採訪的影片，內容中陳玉珍宣稱，現在兩岸局勢這麼紛亂，是不是到了2028我們還有投票機會，我們都還不知道。對此網友紛紛砲轟「怎麼和中共國說的一樣？」（資料照）

    2025/05/07 09:30

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委陳玉珍稱，現在兩岸局勢這麼紛亂，「是不是到了2028我們還有投票機會」都還不知道。此言一出引發網友砲轟，成功大學教授李忠憲也質疑，陳玉珍作為「中國代理人核心人物」，發言呼應了他過去的判斷，「說不定這就是我們最後一次能夠用選票來決定未來的機會」，直言大罷免很可能決定台灣的命運。

    昨日網友瘋傳陳玉珍這段受訪影片，影片中陳玉珍只稱，現在兩岸局勢這麼紛亂，「是不是到了2028我們還有投票機會，我們都還不知道」。對此網友紛紛砲轟「怎麼和中共國說的一樣？」、「我今天看新聞也聽到這句話，超傻眼」、「真的不裝了」、「敵國前線毫不掩飾」、「她是透過民主選票的立委，竟然說出這種共產黨式的話語來恐嚇台灣人」！

    李忠憲在臉書發文指出，針對大罷免，美國伊利諾州立大學教授李中志及媒體人陳嘉宏有相當兩極的看法，他強調，他理解2人的看法的背後脈絡，也相當尊敬2人，而他個人則是比較傾向李中志的觀點，也就是大罷免這種制度，本來對西方來說就是個很陌生、甚至有點「怪異」的設計，從一開始他就覺得這件事極其困難，但這卻是台灣現階段「救命」的重要行動。自去年起他也一再強調，這已經不是個別立委是否適任的問題，而是結構性危機。

    李忠憲對此也提出3個重點，包含「中國的獨裁者習近平已經年紀大了，動作愈發急迫」、「立法院藉擴權之名，實際上在全面摧毀司法權，並以預算手段綁住行政權，造成憲政體制崩壞」、「連過去深度埋伏的『內應』角色，如今都公然曝光」。

    李忠憲直言，台灣已經站在歷史的最後關頭，「我甚至覺得，不一定會有2026或2028的選舉」。他也批評，藍白陣營的行為，彷彿沒有明天般地在進行政治豪賭，「加上中國代理人核心人物——陳玉珍的發言，更是呼應我過去的判斷。我認為，大家必須做好心理準備」。

    李忠憲在文末強調，大罷免第三階段的結果，很可能決定台灣的命運——說不定這就是我們最後一次能夠用選票來決定未來的機會。他也感嘆「只是，可惜我人在台南市，沒有票可投」。

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