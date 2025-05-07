贊助罷瑤團體掛號郵資卻被寄平信 四叉貓怒：根本意圖詐騙善款！

四叉貓6日發現罷瑤團隊給他5萬6000元的「購票證明」，團隊並非寄「掛號信」而是「平信」，讓他質疑「根本意圖詐騙我的善款」，後續在臉書持續與賴苡任隔空交火。（資料照）

2025/05/07 09:27

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由於罷免民進黨立委吳思瑤團隊「地動刪瑤」召集人賴苡任6日啟動「鮭魚回郵」計畫，寄出2000份更換領銜人同意書，網紅「四叉貓」劉宇先前宣稱願意幫忙支付「掛號郵寄費」5萬6000元，賴苡任開好收據並製作感謝狀讚四叉貓「功在黨國」。不過四叉貓6日下午前往現場時，卻發現罷瑤團隊給他5萬6000元的「購票證明」，團隊並非寄「掛號信」而是「平信」，讓他質疑「根本意圖詐騙我的善款」，後續在臉書持續與賴苡任隔空交火。

四叉貓6日晚間表示，他下午錄完通告搭車到北投，結果賴苡任不在現場，讓他這位「金主」感到不被尊重，他要求罷瑤團體提供匯款帳號，讓他的公司帳戶留個金流紀錄，但罷瑤團體拒絕提供，並堅持只收現金，只給他5月5日及5月6日的「購票證明」，分別是3萬6000元和2萬元，共5萬6000元。四叉貓提到，罷瑤團體一名女子對他說：「我們寄的是平信喔，幫你省點錢...」、「我們沒有寄掛號，你沒聽懂嗎？」

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四叉貓計算，罷瑤團體第一階段總共送件5541份，不合格1433份，一封平信只要8元，寄到送件上限的5541封也僅需44328元。四叉貓質疑：「我的5萬6000元，你們寄到滿也用不到這麼多，到底是幫我省錢還是想詐騙我的錢？我說『贊助兩千封掛號信，費用5萬6000元』，結果罷瑤團體寄成了平信？平信也用不到這麼多錢，根本意圖詐騙我的善款。」四叉貓要求：「我要求賴苡任出來解釋清楚，並提供匯款帳號，不然我無法同意撥出這筆款項，謝謝。」

後續賴苡任也在臉書發文回擊：「我們的贊助人四叉貓上週說贊助2000封信的郵資，很阿沙力的說只要附上「購票證明」他就付！今天來到總部，他也說這筆錢他一定會付！結果.......現在又說不想付了！」賴苡任計算：「一封信的平信郵資是16元×2000封=3萬2000，裡頭附上回郵郵票是15元×2000封=3萬，因此來回郵資共計6萬2000元，計畫贊助人說要贊助2000封信的5萬6000。在此附上所有證明！給四叉貓的購票證明分成兩筆，因為單一郵局沒那麼多郵票，所以分成兩次購買。」

賴苡任諷刺地說：「好啦，我知道四叉貓有壓力，可能有人跟他說，真的付錢就表示罷免吳思瑤就藍白綠合了！好啦好啦~沒關係啦，不想付就直說！」後續賴也跑到四叉貓的臉書貼文底下留言：「寄出的黃色信封是平信，因為有重量，所以每封16元，裡面附上回郵的15面額郵票，因此一封信的郵寄成本來回是31元！2000件就是6萬2000元。」並直指四叉貓「一開始你自己算2000件只需要5萬6000就已經算錯了」。

四叉貓看到賴苡任的留言後質疑：「賴苡任跑來寫這段留言是有什麼問題嗎？我上週明明說是贊助『兩千封掛號信費用，記得打統編』你們把掛號信寄成平信還敢來跟我請款？然後信封跟15元回郵也算在我身上是怎樣？賴苡任到底哪隻眼睛看到我說要贊助回郵信封啦！是不是想詐騙我的善款啊。」四叉貓強調：「距離截止日還有一點時間，賴苡任再重新寄一次2000封掛號信，該附上的證明和存根都拿來，我就會撥款過去。」

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