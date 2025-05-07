諷謝國樑左右手一羈押一交保 張之豪：最大的粽子到底是誰

基隆地檢署偵辦基隆市民進黨議員罷免偽造文書案再度升溫，前民政處長張淵翔（見圖）昨遭收押禁見，市府市政顧問謝偉仁15萬交保。（資料照）

2025/05/07 08:45

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕基隆地檢署偵辦基隆市民進黨議員罷免偽造文書案再度升溫，前民政處長張淵翔昨（6）日被收押禁見，市政顧問謝偉仁15萬元交保。被提案罷免的議員張之豪發文質疑，張、謝2人是市長謝國樑的左、右手，此案累計已查到7人涉案，他諷刺「端午節還沒到，基隆國民黨粽就已經很大串了，現在問題只剩，最大顆的粽子到底是誰」？

張淵翔從原本的40萬元交保變成收押禁見，原因是張在交保後涉與未曝光、對張有實質影響力的共犯及被告碰面，基隆地檢署複訊後認定張違反交保規定，並指張不僅隱匿共犯的犯罪情節，還刪除與同案多名共犯與被告的LINE、微信（Wechat）等手機通訊軟體對話。

請繼續往下閱讀...

另外，檢方約談基市府顧問謝偉仁，查扣張的手機等資料後發現，張只是一顆棋子，藍營罷免民進黨議員是有計畫集團性犯罪。

議員張之豪昨深夜則在臉書發文質疑，張淵翔或許還可以被視為是基隆三少（謝國樑、張淵翔、林沛祥）三個國民黨政治家族的結盟者，但謝偉仁就是純粹因為謝國樑市長提拔重用的「市府顧問」。

張之豪指出，過去謝偉仁在鶯安里擔任過多屆里長，曾參選過議員但未能如願，直到2022年才沒繼續參選，而是隨著謝國樑進入市府，成為謝國樑的秘書。雖然新聞講謝偉仁掛的頭銜是「市府顧問」，但謝里長其實就是謝市長的左右手，里民看到謝里長，都是西裝筆挺，很體面。

張之豪表示，謝國樑市長的東岸商場案爆發不久後，基隆市國民黨黨部主委吳國勝就宣布要罷免他（張之豪），在2024年3月後，國民黨基隆市黨部陸續找一些安樂區的里長去開會，商討要如何罷免張之豪，那時候，召開「罷免張之豪」會議的人，就是謝偉仁。

張之豪指出，但因一般愛惜羽毛的里長不太願意碰，因此在2024年的「張之豪罷免案」有點推不下去。但國民黨基隆市黨部是否因此走向其它手段，比如透過戶政系統去如何，這就不得而知。

張之豪分析，今年國民黨推出罷免張之豪、鄭文婷時，罷免張之豪的死亡連署較少、偽造很多；罷免鄭文婷的則是死亡連署很多，偽造相對較少。他猜測這是因國民黨運作「罷免張之豪」已經1年有餘，能透過各種手段過濾的，都跑過了，所以連署書相對比較乾淨。而推動罷免鄭文婷比較是急就章，猴急易出錯，因此死亡連署特別多。

張之豪也質疑，基隆地方法院的收押張淵翔的聲明稿裡，說「被告始終隱匿共犯完整犯罪情節，被告對己身以外的涉案人員身份及涉案程度有所保留，且對於己身與共犯間如何分工等細節均無法說明或閃爍其辭」，這顯示檢方認定張淵翔案背後另有其人，他也再度強調在基隆市政府，若張淵翔是謝國樑市長的左手，謝偉仁就是謝市長的右手。

張之豪也直言，本案累積至今，涉案人有7人，3人收押禁見、4人交保候傳。其中2人為前國民黨議員（張淵翔、江鑒育），2人為前國民黨議員參選人（紀文荃、謝偉仁），1人為國民黨黨部主委。基隆的國民黨，從市府處長到戶政主任，從市府顧問到主委，一門忠烈。

張之豪也諷刺，「端午節還沒到，基隆國民黨粽就已經很大串了，現在問題只剩，最大顆的粽子到底是誰」。

張之豪在文末也笑稱，「罷免張之豪」這麼單純的事情，為什麼要搞得這麼複雜，讓這麼多人都惹禍上身，我身為張之豪，也實在難以理解。

基隆地檢署偵辦基隆市民進黨議員罷免偽造文書案再度升溫，前民政處長張淵翔昨遭收押禁見，市府市政顧問謝偉仁（見圖）15萬交保。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法