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    盧秀燕嗆打壓罷免不如好好打詐 周軒諷：偽造連署就是詐騙

    台中市長盧秀燕。（資料照）

    台中市長盧秀燕。（資料照）

    2025/05/07 07:48

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕全台大罷免持續中，國民黨主導的連署接連爆出大量幽靈名單，引發檢調偵辦，台中市長盧秀燕卻稱執政黨動用國家司法打壓罷免民主運動，不如好好打詐，引發外界議論。對此政治工作者周軒直言，詐騙台灣人對民主制度信任的集團，就是國民黨，司法偵辦死亡連署，才是真正的在「打詐」。

    檢調近日持續偵辦幽靈連署案，台中地檢署上週搜索國民黨台中市黨部與清水區、大雅區黨部等8處所，後續台中市長盧秀燕重話批評「太過分了！」並質疑執政黨動用國家司法，打壓罷免民主運動，還稱中央執政如果那麼喜歡用司法，希望好好用在打詐方面。

    不過針對國民黨主席朱立倫等人質疑「辦藍不辦綠」，中檢也強調不是只有針對罷免蔡其昌、何欣純的國民黨陣營傳喚搜索，而是兩陣營都一併偵辦，也有同時傳喚偵辦罷免藍委的陣營。

    周軒今晨則在臉書發文評論盧秀燕的說法，他認為「盧秀燕市長此言差矣」，並指司法偵辦罷免連署有死亡的，有假造簽名的，這才是真正的在「打詐」。因為這些偽造連署書的行為，其實都是「詐騙」。而這些行為詐騙的，是台灣人對於民主制度的信任。

    周軒也諷刺，詐騙台灣人對民主制度信任的集團，就是國民黨。他也向盧秀燕喊話，「妳所屬政黨國民黨，就是騙取台灣人對民主制度信任的『詐騙集團』啊！希望妳沒有參與其中」。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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