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    罷免林沛祥胖卡車掃街遇酒空攔路叫囂 警火速逮人

    「基隆絕沛」罷免國民黨立委林沛祥胖卡車今晚8時許行經基隆廟口時，遭酒醉林姓男子攔阻。基隆警方晚間10時逮到他，將對林涉犯恐嚇、違反選舉罷免法送辦。（記者林嘉東翻攝）

    「基隆絕沛」罷免國民黨立委林沛祥胖卡車今晚8時許行經基隆廟口時，遭酒醉林姓男子攔阻。基隆警方晚間10時逮到他，將對林涉犯恐嚇、違反選舉罷免法送辦。（記者林嘉東翻攝）

    2025/05/06 23:20

    〔記者林嘉東／基隆報導〕「基隆絕沛」罷免國民黨立委林沛祥胖卡車今（6）晚間8時許行經基隆廟口時，遭酒醉林姓男子攔阻，阻止胖卡車繼續行駛；林男被控扯壞胖卡車上宣傳布條，還對志工叫囂，引發志工畏懼。基隆警方獲報，認出滋事的林姓男子為酒後鬧事慣犯，晚間10點找到林男時，林男酒氣沖天，還在醉，警方將待他酒醒後在對他製作筆錄，並依林涉犯恐嚇、違反選舉罷免法送辦。

    「基隆絕沛」罷免國民黨立委林沛祥二階連署書，截至今天為止已收件達2萬2000份，距離法定門檻3萬394份還差8千多票；領銜人陳青逸表示，將加強胖卡車沿街宣傳、與小蜜蜂連署，期能在近期內達標，基隆絕不能脫隊。

    「基隆絕沛」胖卡車今天晚間行經基隆廟口等夜市人潮聚集的路段衝刺時，遇到1名男子站在車前叫囂，不僅不讓胖卡車駛離，還扯下胖卡車上宣傳布條，對車上志工叫囂，讓志工們心生畏懼；陳青逸就近向基隆市警一分局忠二路派出所報案，提告滋事者涉恐嚇罪與違反選舉罷免法。

    警方根據陳提供的車上行車紀錄器，認出滋事者是45歲的林姓男子，為轄內列管的酒後鬧事慣犯，晚間10時許找到他時，林仍在酒醉，將待他酒醒後，將全案依恐嚇罪與違反選舉罷免法等罪移送法辦。

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