美眾院通過2項友台法案 學者：關係國務院未來如何對待台灣

美國聯邦眾議院院會美東時間5日以口頭表決方式，無異議通過「台灣保證落實法案」與「台灣國際團結法案」兩項友台法案。（路透檔案照）

2025/05/06 22:47

〔記者黃靖媗／台北報導〕美國聯邦眾議院院會美東時間5日以口頭表決方式，無異議通過「台灣保證落實法案」與「台灣國際團結法案」兩項友台法案。學者認為，台灣保證落實法案是「台灣保證法」的加強版，屬於務實面的台美關係進步，兩項友台法案的通過，與美國國務院未來會如何對待台灣、如何在國際舞台上討論台灣，存在關聯性。

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元表示，台灣保證落實法案其實就是「台灣保證法」的加強版，要求國務院定期審查對台交往準則，並向國會報告，不要再受到來自中國的曲解聯大第2758號決議文、一中原則等說法限制；台灣保證落實法案屬於務實、實務層面的進步，也讓台美行政部門關係正常化有一定程度的進展，定義美方在與台灣沒有邦交的條件下，應該給予台灣更多所謂「作為主權國家應有的身份」。

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葉耀元認為，台灣國際團結法案是為了在國際舞台上或在聯合國內部，繼續幫台灣推進實質參與或有會員機會的參與。

在眾議院通過台灣國際團結法案之前，美國派駐聯合國的華裔副政治參事吳婷便於上月在聯合國安理會中嚴詞批評中國濫用聯大第2758號決議，以孤立台灣。

葉耀元認為，美國眾議員通過友台法案，以及美國官員在聯合國批評中國濫用聯大第2758號決議，都與川普政府本身對外交政策走向的看法沒有牴觸，但也沒有太大關聯性；川普不喜歡多邊組織、國際組織，現階段法案與美國國務院未來會如何對待台灣、如何在國際舞台上討論台灣較有關係。

政大政治系兼任教授嚴震生則認為，美國兩黨在國會中的作為一直都對台灣有利，如今美國國務卿由立場友台的魯比歐擔任，其對台的支持也不需質疑，唯一需要質疑的是，美方能做出哪些支持台灣的實際行動，尤其是美國總統川普在與日韓有自由貿易協定的前提下，仍推動對等關稅，顯示要觀察現在的川普政府，比起通過的決議案與條文，觀察美方的實際行動更加務實。

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