藍營造假連署連環爆 翁曉玲吐驚句：有不法應等罷免通過再辦

國民黨立委翁曉玲。（資料照）

2025/05/07 00:29

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕罷免民進黨立委吳沛憶團體「憶事無成」領銜人李孝亮先前因涉幽靈連署被搜索約談，後以50萬元交保，但他仍堅持擔任領銜人，持續在罷吳總部收受連署書。國民黨立委翁曉玲6日特地現身為李孝亮加油打氣，面對媒體訪問時又語出驚人，稱就算有不法行為（指造假連署偽造文書）也應該等罷免案通過再查，引發鄉民熱議。

國民黨對民進黨民代發動報復性罷免，第一階段出現大量死亡連署、冒名連署，檢調介入偵辦搜索多個藍營地方黨部，相關人員也被約談甚至羈押。隨著風波越燒越大，罷免綠委吳思瑤的領銜人張克晉日前宣布退出領銜人的位置，同樣是罷雙吳領銜人的李孝亮，即便列被告交保，也堅持要持續連署，讓母親操碎了心。

請繼續往下閱讀...

李孝亮5日繼續在罷吳總部收受連署書，坦言來連署的人不多，但他稱這是因為志工人手不足，也沒有給車馬費。翁曉玲當天現身罷吳總部替李孝亮加油打氣，接受媒體訪問時替李孝亮等人抱屈，語出驚人稱「如果說有任何的不法的行為，也應該要在整個罷免案通過之後，再來好好的追究」。

政治工作者周軒6日晚間分享翁曉玲的發言，慨歎「台灣高等教育的悲哀，莫過於此。翁曉玲，一個大學副教授，一個法律背景的立法委員，居然可以為了替自己已經造假作弊到天怒人怨的政黨辯護。出賣自己的專業，踐踏自己的良知。」

他接著酸：「翁曉玲說『如果說有任何不法的行為，也應該等罷免案通過後再追究』，以此類推，我們可以得出以下結論，考試作弊，應該等放榜了再追究；小偷偷錢，應該等錢偷完了再追究；藍白賣台，應該等台灣已經被賣了……已經無法追究了。身為校友，我真的很難過，清華大學怎麼會有這樣的老師？」

網友紛紛表示，「真的有讀過法律嗎？簡直是法律之恥！」、「她真的是法學博士？老公還是大法官？真的蠻懷疑是用雞腿換的」、「哪一條法律規定罷免完才能調查？」、「到底是怎樣的爛學校還在聘這種誤人子弟的叫獸？」、「臉皮有夠厚，這種話也說得出來」、「超丟法律人的臉」、「我都要懷疑法學博士的學位是不是買來的」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法