以色列外防委員會議員泰勒訪台 強調對台支持不分黨派

外交部長林佳龍（右）接待以色列國會公共工程委員會主席暨外交國防委員會議員泰勒（左）。（外交部提供）

2025/05/06 21:49

〔記者黃靖媗／台北報導〕以色列國會公共工程委員會主席暨外交國防委員會議員泰勒（Ohad Tal）率團訪台，今（6日）中午與外交部長林佳龍會晤。泰勒表示，以色列對台支持不分黨派，期盼進一步深化雙邊交流。

泰勒說明，本次訪團成員包括以色列的4個不同政黨，強調以色列對台支持不分黨派，並肯定台以同為理念相近的優質合作夥伴，樂見以色列在台設處以來已簽署34項雙邊合作協定，期盼未來也能在以色列接待我國會訪團，進一步深化雙邊交流。

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林佳龍表示，泰勒率團訪台，展現以色列國會對促進台以雙邊關係的支持，當前國際局勢充滿挑戰，台灣與以色列同樣處於複雜的地緣政治環境，皆致力於強化自身防衛，維護區域和平穩定，特別感謝許多以色列國會友人，長期以來在國際舞台上為台灣發聲。

林佳龍也說，台以是民主夥伴，共享自由、民主與人權等普世價值理念，台灣目前在以色列推動多項實質合作計畫，涵蓋醫療、消防、重建與社會關懷等，期待未來在新創產業、人工智慧（AI）及資安等領域共創合作願景，以色列素有「新創之國」美譽，期待未來台以能在共享民主與自由價值的基礎上，結合雙方優勢、持續深化合作，共同打造更具韌性的全球供應鏈。

外交部表示，林佳龍與泰勒雙方就台以合作願景、區域及國際情勢等議題交換意見，駐台北以色列經濟文化辦事處代表游瑪雅（Maya Yaron）也有與會；外交部次長吳志中另於會後設宴款待泰勒主席一行。吳志中表示，近期連續接待兩組以國國會議員訪團，感謝以國持續展現對台支持，期盼未來有更多面向的交流，共同為全球民主陣營做出貢獻。

外交部次長吳志中（右）於午宴後與以色列國會公共工程委員會主席暨外交國防委員會議員泰勒（左）交換紀念品。（外交部提供）

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