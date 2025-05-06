曾控告羅廷瑋性騷 前中市議員賴佳微宣布：永不參選

2019年中火議題中，賴佳微（圖中）指控羅廷瑋（圖右）逼近說，「要我陪妳嗎？妳越講我就越要靠近」。（翻攝自賴佳微臉書）

2025/05/06 21:09

〔記者蔡淑媛／台中報導〕大罷免2階連署陸續送件，台中市第六選區罷免國民黨立委羅廷瑋「敲羅行動」昨送交2階連署書逾4.6萬件，達成率刷新全國最高紀錄，而前民進黨中市議員賴佳微過去與時任議員羅廷義有多起議事糾紛，並指控羅性騷擾，雙方互告，賴佳微今天她在臉書宣布不再參選公職。

賴佳微發文宣布不再參選，臉書6小時已有超過1600人、90則留言為她加油打氣。罷免藍委連署站默契咖啡的陳姓業者則轉剸賴佳微貼文，「看賴佳微的發文真的感嘆，一個原本活潑開朗的市議員是怎麼變成如此傷痕累累，甚至對政治心生畏懼？」並指傷害賴的「惡質的政客在大罷免搶下連署第1名真的是剛好而已，」也說，「罷免不會為賴佳微帶來正義，他只能像發文這樣離開公眾視野，自己默默療傷，這難道不讓人感嘆嗎？」呼籲讓惡質政客最高票罷免。

請繼續往下閱讀...

賴佳微曾連任4屆議員，2019年前後與羅廷瑋有多起議事衝突，賴佳微指控羅廷瑋性騷擾，包括「阿姨，歹勢，我沒有吃那麼辣」、「要我陪妳（賴佳微）嗎？妳越講我就越要靠近」，賴控告羅性騷擾，都不起訴或不成立。

羅廷瑋則以賴在臉書上撰寫「只想殺了羅廷瑋」等文字，控告賴佳微恐嚇危害安全罪，台中地方法院判處徒刑4月，可易科罰金約12萬元與上訴。

賴佳微今天在臉書PO文表示，或許是明年底有議員與市長的選舉，所以不少人一再試圖探尋佳微的意向，她認為既然已經卸下市議員的職務，更希望趁自己現在還算年輕，能嘗試不同的生活方式。

賴佳微也說，雖然已經努力在修復卸任前幾年所發生的事件在自己身體與心理的傷害，現在也終於取得初步成果，遺憾的是傷害有不可逆性。我身體、心理健康能維持現狀不惡化，應該就是最好的狀態了。…縱使不再參選，但「政治」只是我們生活一切綜合的總稱，還是會與大家繼續站在一起，為台灣的未來打拚奮鬥。

賴佳微今天在臉書宣布不再參選公職。（翻攝自賴佳微臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法