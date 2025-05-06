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    國民黨太荒腔走板 陳揮文：拜託大家別再說我是親藍的！

    陳揮文呼籲各界別再講他是藍營的。（圖翻攝自陳揮文YT）

    陳揮文呼籲各界別再講他是藍營的。（圖翻攝自陳揮文YT）

    2025/05/06 23:52

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨爭議連環爆，尤其連署造假近期更是頻登媒體版面，長期被視為立場親藍的名嘴陳揮文都看不下去，屢次開直播批評藍營荒腔走板。沒想到近日陳揮文呼籲各界，其實大部分國民黨的立委和黨公職，他都不苟同，所以大家別再講他是藍營的。

    陳揮文5日在YT開直播表示，常常看到有人說他是藍營的名嘴，「我不是藍的啦，我也不能算是藍的。我們講的藍指的是中國國民黨，是個百年大黨。但現在的這個國民黨，我再強調一遍，我是不支持的！我不支持朱立倫跟傅崐萁領導的國民黨。」

    他接著說：「你們要引用我的節目內容我很感謝，但是你們在介紹我的時候說什麼藍營名嘴陳揮文，我怎麼看我都覺得尷尬，而且這個對國民黨也不公平，怎麼會一個藍營名嘴一天到晚在罵藍的呢？我不認為我對現在的國民黨有任何的期待。」

    陳揮文直言，「我支持部分國民黨的政治人物，但是大部分的國民黨黨公職，甚至你可以說是大部分國民黨的立委，我都是不苟同的。所以拜託大家，你就說我是媒體人或評論員就好了，千萬不要再講我是什麼藍營的。」

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