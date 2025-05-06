黃呂錦茹抗告被駁 國民黨：根本就是政治辦案不演了！

國民黨發言人楊智伃。（資料照）

2025/05/06 19:24

〔記者施曉光／台北報導〕涉偽冒罷免連署案被羈押中的國民黨北市黨部主委黃呂錦茹抗告被駁回，國民黨發言人楊智伃回應稱，「法官辦案，竟然要考量被告的政治立場？政治辦案不演了！」

楊智伃表示，黃呂錦茹從一開始的無保請回，又突然急轉彎被聲押、羈押禁見，律師團本週依法提出抗告，法院今日駁回處分內容令人傻眼！「根本就是政治辦案不演了！」

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楊智伃質疑，駁回理由竟寫「被告與本案其餘共犯間，關於政治立場及本案犯行部分，均有利害關係，且曾指示他人製作文件傳送予共犯，有勾串共犯、滅證之虞」，把「政治立場」寫在駁回處分中，真的是前所未聞，「『政治立場』都可以是羈押理由，不是綠色恐怖什麼才是？」

她還說，除了把「政治立場」作為羈押理由，在所有法院檢察官所提供的資料中，完全看不見任何滅證證據，卻只因為黃呂錦茹會使用通訊軟體，有可能「未來」會通過通訊軟體去串供，就成為羈押理由之一，「請問法官是時空旅人嗎？是先把還沒做的事情先塞進黃呂的嘴裡嗎？」「若這種瞎到爆的理由成立，那所有犯罪都應該要羈押！因為所有人都可以使用通訊軟體，所有人都『有可能』串供！是這樣嗎？」

楊智伃表示，司法體系已經被民進黨玩弄至此，只因政治立場與臆測犯罪，就可以將人羈押，打著民主的旗號，行極權之實、操弄司法，壓制異己，這不是綠共，什麼是綠共？「今天他們可以關黃呂，明天也可以關你、關我！」

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