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    立院總質詢落幕 卓揆籲朝野合作：台灣最大力量來自團結

    行政院長卓榮泰在結束總質詢後發表談話，會後並與民進黨立院總召柯建銘握手致意與合影。（記者田裕華攝）

    行政院長卓榮泰在結束總質詢後發表談話，會後並與民進黨立院總召柯建銘握手致意與合影。（記者田裕華攝）

    2025/05/06 18:41

    〔記者李文馨／台北報導〕立法院本會期施政總質詢今天傍晚落幕，行政院長卓榮泰於詢答後致詞表示，面對全球經濟局勢、區域地緣政治的劇烈變化，台灣最大的力量來自於團結，政黨縱然可以有理念的不同，但他深信各項福國利民與壯大台灣的政策，朝野必須並肩合作、共同努力。

    立法院第11屆第3會期施政總質詢今天下午結束，詢答結束後，卓榮泰首先向立法院正副院長韓國瑜、江啟臣、朝野立委表達謝意。他也提到，感謝立法院近期三讀通過行政院所提的「產業創新條例部分條文修正草案」，將為人工智慧、節能減碳、創新創業的發展提供更好的環境。

    卓榮泰表示，當前面對全球經濟局勢、區域地緣政治的劇烈變化，台灣最大的力量來自於團結，政黨縱然可以有理念的不同，但他深信各項福國利民與壯大台灣的政策，朝野必須並肩合作、共同努力，這也是多數人民的期待。

    卓榮泰指出，總質詢結束之後，立法院即將進入法案審查階段，有關行政院提出的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」、前瞻計畫第5期特別預算，以及114年預算解凍案、電業法部分條文修正草案等重大法案，他懇請立院朝野各黨團大力協助。

    卓榮泰說明，特別條例將從產業支持、安定就業、照顧民生、強化韌性等4大面向，提升國家整體的應變力，並緩和外在的衝擊，這些重大法案和預算在當前世界經貿的局勢下，更顯得格外迫切、關鍵，必須盡快推動落實。

    行政院長卓榮泰在結束總質詢後發表談話，會後並與民進黨立院總召柯建銘握手致意與合影。（記者田裕華攝）

    行政院長卓榮泰在結束總質詢後發表談話，會後並與民進黨立院總召柯建銘握手致意與合影。（記者田裕華攝）

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