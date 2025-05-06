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    藍白急推2公投救大罷免？吳思瑤：愚民做法恐生負面效應

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

    2025/05/06 17:50

    〔記者陳政宇／台北報導〕國民黨及民眾黨立委今（6日）於立法院程序委員會，將「反戒嚴」、「反廢死」2項公投案排入本週五（9日）院會議程，預計當天表決通過。對此，民進黨團幹事長吳思瑤批評，藍白強行推動2個詐騙公投，這是完全不存在的假議題，民粹且愚民式的做法只是為了挽救罷免危機，但此舉恐對其罷免案產生負面效應。

    國民黨立委所提「反廢死」、「反戒嚴」2項公投案，皆已通過1個月協商冷凍期，藍白今天在程序委員會，以人數優勢表決通過，排入9日院會討論事項議程。

    吳思瑤接受本報訪問時批評，藍白依舊死性不改、依舊要強硬通過。在野黨預告9日院會表決，但立法院長韓國瑜週四（8日）下午才要召集各黨團協商，當天有10個議案要處理，2項公投案分別排在第7及第8案，這種協商不就等於是過水嗎？再次應驗韓國瑜及藍白無視實質討論的重要性，一切都是特快車表決通過，民進黨團要譴責、批判這件事。

    針對公投案內容，吳思瑤說，台灣沒有戒嚴，死刑也依然存在，這2項公投案是「完全不存在的假議題」，是「空殼公投」、「詐騙公投」，毫無正當性。藍白之所以要強行通過公投案，只是為了挽救罷免危機，企圖在罷免投票中增加動員能量，是非常民粹、愚民式的做法。

    吳思瑤評估，可預期在野黨會以多數暴力的方式通過公投案，但公投是嚴肅的公共政策討論，藍白卻將其做為政治工具，企圖藉此逃避罷免。相信公民會能夠清楚判斷並予以反制，而藍白此舉恐對其罷免案產生負面效應。

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