成立兒少專責單位 卓揆：近期會有具體方案出爐

行政院長卓榮泰與衛福部長邱泰源接受立委質詢。（記者田裕華攝）

2025/05/06 17:56

〔記者謝君臨／台北報導〕針對少子女化議題，民進黨立委黃秀芳今於立法院院會質詢時，提及新生兒出生率逐年降低，但一個都不能少，就兒童醫療福利，以及最近兒虐「剴剴案」，很多人都希望兒少能有專責單位。對此，衛福部長邱泰源表示，朝此方向努力。行政院長卓榮泰則強調，最近會有具體方案出來，會請政委陳時中協助加快推動。

立院院會今續邀請卓榮泰率相關部會首長進行施政總質詢。黃秀芳質詢時，提及內政部於1999年設立兒童局負責兒少業務，2013年組改後，該局併入衛福部社家署，10幾年來，從兒童醫療、福利，到最近的「剴剴案」，很多人希望兒少能有專責單位。黃並拿出近10年新生兒出生數，呈現逐年下降趨勢。

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卓榮泰表示，人口政策、對策，一直是政府長期關心的，今年、去年新生兒的出生數令人憂心。0到6歲相關政策，投入經費很多，包括育兒津貼、托育政策等補助，但成效有限，這是世界普遍存在現象，考慮從社宅、婚育，多所補助、關懷，多方面進行，而讓已出生小孩得到更好的照顧和教育，是馬上可以來做的。

「台灣孩子一個都不能少。」黃秀芳指出，兒童醫療方面，台灣沒有國家級兒童醫院，即便台大醫院也只是一個小兒科，雖然其建築寫兒童醫院，我們希望有一個國家級兒童專責醫院，若短期無法，是否成立國家兒童健康研究中心，主要用臨床的方式，讓孩子得到更好的治療與照顧，從這方面著手。

邱泰源說，成立一個組織，要知道其定位，國家級兒童健康研究中心，這樣的方向是應該要支持的。3月時民進黨立委王正旭有開公聽會，邀集教育部、國發會衛福部等單位共同研究，當時結論是請台大兒醫再確認國家兒童健康研究中心的角色定位，怎麼有一個特色，把它的角色釐清，看如何做得更好。

黃秀芳表示，針對兒童急重難罕症，大家想到台大醫院，若未來成立國家級兒童專責醫院，需投入更多資源，可以從臨床上收集更多急重難罕疾病，提供給其他兒童醫院或診所，有更多經驗分享，現在台大已經在做，但需要更多資源挹注。

卓榮泰說，台大醫院之前曾函報教育部，對於成立兒童國家健康研究中心，要把台大兒醫第二期規劃，做先期規劃報告書，這部分在2023年教育部曾編列700多萬規劃研究，今年底就會完成規劃研究，會持續一步步推進。

黃秀芳也說，兒少不論是社福或保障，都散落在各單位，尤其「剴剴案」發生，對於家外兒虐，還要去釐清施虐者身份，其管轄單位都不同，是否成立兒少專責單位？

卓榮泰表示，朝此方向研議，目前衛福部有在進行相關規劃，最近就會有具體建議案出來，在不變動國家三級機關數量的情況下，能否做一些整併，這是現在的想法。

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