卓榮泰重申：台美首輪關稅談判並無涉及任何匯率問題

行政院長卓榮泰與勞動部長洪申翰接受立委質詢（記者田裕華攝）

2025/05/06 17:56

〔記者林哲遠／台北報導〕在台美關稅談判之際，新台幣持續升值，國民黨立委廖偉翔今日在質詢時關切，台灣在匯率上是否有跟美國達成某種協議，未來是否會將匯率作為談判籌碼？行政院長卓榮泰答詢時重申，5月1日由行政院副院長鄭麗君領軍的談判團與美方的談判過程中，並無涉及任何的匯率問題，目前談判內容是就對等關稅、非關稅貿易障礙、出國管制、經濟安全等議題做討論。

廖偉翔質詢時指出，根據外媒報導，「海湖莊園協議」希望逼迫其他國家升值匯率，並購買美國國債，最終讓美元大幅貶值，其中也提及經過一連串的懲罰性關稅後，貿易夥伴也更容易接受某種形式的貨幣協議來換取降低關稅。

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廖續指，台灣高度仰賴美國市場，也需要美國的保護，也深怕美國視為台灣是匯率操縱國，因此台灣被外界視為將迅速在台美談判中妥協。恰好5月1日行政院宣布台美完成首輪磋商，隔日台幣就大升值，究竟台灣在匯率上是否有跟美國達成某種協議？

卓榮泰說明，5月1日由行政院副院長鄭麗君領軍的談判團跟美方的協議，談判過程中他再次強調沒有涉及任何的匯率問題。

廖偉翔追問，未來是否會將匯率、超長期低利率美國國債當成談判權，以換取低關稅以及美國提供的軍事保護？卓榮泰回應，目前談判的內容不便對外說，但政院有說明現在談判的內容是就對等關稅、非關稅貿易障礙、出國管制、經濟安全等議題做討論。

針對台幣迅速升值、關稅雙夾擊下，對我國出口產業造成何種影響？卓榮泰表示，最近一週以來台幣的強勁的升值對我國產業，造成相當大的衝擊，我國央行也持續加強各種觀察，央行昨天已經對外宣布其說法。

此外，廖偉翔提及，政院所提4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」中，他希望勞工權益的部分比例能加高，強化「安心及時上工」。

勞動部長洪申翰說，現在需優先處理的是減班休息，企業若發生減班休息的話，政府需要如何因應來支援勞工。至於安心及時上工部分，勞動部也做了相關盤點，但此政策主要是要創作公部門就業機會來容納失業勞工，勞動部已做好盤點。

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