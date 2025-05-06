238案預算解凍案朝野同意不復議 明起各委員會陸續排審

針對行政部門所提出的238案預算解凍案，朝野各黨團已簽署不復議同意書。（記者謝君臨翻攝）

2025/05/06 16:58

〔記者謝君臨／台北報導〕114年度中央政府總預算遭在野黨立委大幅刪減、凍結，行政院統計凍結案有1584項，凍結總金額達1381億元。而各部會所提出的預算解凍案共計238案，已於2日立法院院會交付各委員會審查。針對上述解凍案，朝野各黨團已簽署不復議同意書，換言之，各委員會最快明天即可排審各部會所提之解凍案；其中，教育及文化委員會明將處理文化部主管預算解凍案49案。

行政院長卓榮泰日前在立院備詢時說明，解凍案分成3個項目，提出書面報告就可以動支的有1162項，金額只有154億元；提出專案報告後，經審查始得動支的有373項、金額366億元；其他特殊凍結項目有49項，金額最高861億元。卓揆說，他已要求各部會全部送出，盼立法院短時間內全部解凍。

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本次解凍案，包括行政院、中選會的業務費被凍結70%，以及文化部、海委會、農業部、勞動部、國發會、國科會等單位的業務費被凍結30%。

行政院書面報告指出，倘政院院本部今年度業務費預算未能於6月前獲立院解凍，將影響後續業務推動，且現行已簽約項目，如清潔及機電等勞務承攬契約、資訊系統維運等，屆時恐無預算可支應，影響廠商權益、施政效能及政府信譽。

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