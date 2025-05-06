替代役「役」路相伴前進雲林 450人陣容關懷傷退弟兄

雲林縣議會副議長蔡咏锝（左4）致贈北港朝天宮福袋，與內政部役政司司長沈哲芳（中）、雲林縣副縣長謝淑亞（右4）及各縣市代表合影。（役政司提供）

2025/05/06 16:45

〔記者方瑋立／台北報導〕為持續關懷服役期間因公致身心障礙的袍澤弟兄，內政部主辦、雲林縣政府承辦的「114年中區役路相伴－袍澤情深座談活動」，今天（6日）前進雲林盛大舉行。內政部役政司司長沈哲芳代表部長劉世芳出席，偕同雲林縣副縣長謝淑亞共同主持並製造慰問品及禮金，合計約450人出席，展現政府細緻服務，讓弟兄及家屬感受到重視與溫暖。

今天活動由雲林縣政府籌劃，邀請服役期間受傷的袍澤弟兄及家屬、弱勢團體代表、役政人員與生活協助役男等，以及邀請苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣共同參與，合計約450人共襄盛舉。現場不僅安排替代役公益大使團的特技舞蹈、古典流行音樂表演，更有袍澤弟兄自組木箱鼓團演出，氣氛熱絡溫馨。此外，具愛心關懷社會致力公益服務的慈善團體「中華大家功德會」有感本項活動非常的有意義，連續三年響應活動精神，再度捐贈14萬元慰問金紅包，表達對弟兄奉獻的感謝之情，讓現場提早洋溢端午佳節的歡樂氣氛。

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活動中，由2位替代役役男進行分享，中藥及醫學檢驗雙主修畢業的替代役役男許程彰，深具愛心服務的熱忱，認為可以將自己醫學專業運用於照顧弟兄，發揮學以致用的效果投入生活協助行列；園藝系畢業的鄭博蔚則將本身園藝知識專長傳授予同袍弟兄，更將園藝療癒的正向效益融入照顧的過程中，他們細心照護、熱忱服務，有效紓解家屬照顧負擔、改善家庭生活質量，獲得高度肯定。

內政部表示，為表達對役期中因公致身心障礙退役人員及其家屬的關懷，劉世芳高度重視相關照顧與支持措施，期盼透過實際行動了解他們的處境與需求，協助其走出陰霾、重拾生活信心。今年（2025年）內政部持續於北部、中部與南部舉辦座談聯誼會，打造一個溫暖的交流平台，讓身障弟兄們能在彼此支持下分享經驗、建立情誼，同時拓展人脈關係，鼓勵他們以積極正向的心態迎向未來生活。

內政部指出，政府長期以來關懷服役因公致身心障礙人員，除了三節發放慰問金、提供生活安養津貼外，自2011年5月起至2025年3月底，這14年來特別推動推動「替代役提供袍澤生活協助計畫」，遴選具醫療照護專長的替代役役男，到府提供陪同就醫復健、日常關懷等生活協助服務，減輕家屬照顧負擔，提升弟兄們的生活品質。

內政部說明，迄今在20個地方政府協力推動下，共遴派1492位替代役役男熱心參與，投入超過8萬772人次、33萬4008小時服務，長期關懷147位弟兄，累積了無數感人故事。

內政部強調，替代役男在日常生活裡對袍澤弟兄的暖心陪伴，是袍澤互助精神的展現，更是台灣社會裡最溫暖的情感，「替代役役路相伴」計畫不只是制度的落實，更是用心與情感的延續。未來將持續攜手地方政府與社會力量，共同守護每一位為國付出的袍澤弟兄，讓愛心與服務精神，一路溫暖相伴！

內政部役政司司長沈哲芳、雲林縣民政處處長蕭德恕（右4）出席活動，並共同見證善心人士「中華大家功德會」執行長汪開宏（右2）捐贈紅包予出席弟兄，由中華民國傷殘軍人協會理事長陳明建（左前3）代表受領，現場氣氛溫馨感人，眾人合影留念。（役政司提供）

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