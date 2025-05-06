黃國昌轟民進黨政見跳票 卓榮泰回酸「1句話」讓網友笑翻！

立委黃國昌質詢行政院長卓榮泰時被酸。（圖翻攝自立院IVOD）

2025/05/06 17:16

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席兼立院黨團總召黃國昌今天（6日）在院會，針對總統賴清德選前的政見承諾，質問行政院長卓榮泰什麼時候要履行，當中就批評民進黨多年前就說要修《集會遊行法》，卻持續跳票。不料卓榮泰隨即回酸「這一點我不如委員，過去別人講的話記得那麼清楚，對自己講的話也應該記得很清楚？」引發網友熱烈討論。

黃國昌今天上午質詢卓榮泰，提到修正《集遊法》的事，「2008年的時候（政黨二度輪替，馬英九上台），賴清德時任民進黨立院黨團幹事長，針對民進黨第一次執政時，沒有修集遊惡法向台灣社會道歉。那個時候的賴清德，講了多麼動人的一段話，他說『過去我們主張報備制，可是執政的時候沒有回應在野的訴求，這是民進黨的不對。我們現在雖然成為在野黨，但是不能推諉卸責，執政黨如果還是用以前的藉口當藉口，就會步入過去執政黨的後塵，我在此提出特別語重心長的呼籲……』。」

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黃國昌接著說：「這個語重心長的呼籲，不是我說的，是賴清德總統說的。現在關鍵的問題來啦，針對集遊惡法這件事情，行政院有要推動修正嗎？」卓榮泰答詢：「目前我們沒有談論到這個話題……如果有進一步的檢討，我們會廣聽社會大眾的意見。」

黃國昌聽完相當不滿意：「你們廣聽社會大眾的意見非常久啦！2008年的時候還跟台灣社會道歉，現在2025年翻臉不認人啦！」卓榮泰隨即回酸：「這一點我不如委員，過去別人講的話記得那麼清楚，對自己講的話也應該記得很清楚？」

這段質詢過程隨即被分享到網上，鄉民們都認為，卓榮泰是在暗諷黃國昌現在的一言一行，都與過去的他背道而馳，粉專「Mr.柯學先生」更解讀，卓榮泰是在酸黃國昌過去曾說過「不要懷疑我消滅國民黨的決心」，現在卻與國民黨站隊。其他網友則紛紛表示，「他沒有忘記啦，所以他現在正在努力消滅國民黨啊！」、「這隻自打臉的豈止這句，如果把所有他打臉自己的過去發言編輯成冊，可能是一整套大英百科全書的份量」、「翻臉不認人，誰能比得上國昌老師」。

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