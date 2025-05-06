喊話投「不同意罷免」 顏寬恒：民進黨重視政治鬥爭勝過救產業

國民黨立委顏寬恒。（記者張軒哲攝）

2025/05/06 15:33

〔記者張軒哲／台中報導〕國民黨立委面臨全台大罷免，台中市六個罷免藍委團體順利將連署書送件，力拚二階全壘打，罷免立委顏寬恒團體「中二解顏」今日送件。顏寬恒今日表示，罷免是民進黨的選擇，但監督預算、為民喉舌是人民的託付，對於意圖撕裂人民情感以及破壞國家安定的行為，絕對不會苟同；民進黨過去執政八年，弊案頻傳，打著反中大旗，卻用人民的納稅錢豢養共諜，甚至反過頭來批評在野黨是中共同路人，在共諜案頻傳的現在看起來何其可笑。

顏寬恒說，當前國際情勢詭譎，美中貿易戰再起，美國加徵關稅衝擊台灣出口產業，台幣單日強升更讓許多外銷出口廠商措手不及、壓力倍增；在企業焦頭爛額、勞工擔憂飯碗之際，民進黨與其側翼團體卻還在拚罷免、搞鬥爭讓國家內耗，絲毫不顧產業與民生的真實困境，行政院各部會主要官員先前居然還能夠配合民進黨四處下鄉宣講幫大罷免添柴火，民進黨重視政治鬥爭的程度遠高於拯救國內產業。

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行政院對於因應美國關稅政策，從原本支持產業的880億元，暴增到4100億元，其中只有930億是幫助產業和勞工，居然還有1000億是要撥補台電，過去民進黨執政綠電弊案叢生，這些撥補的一千億是要救台電，還是要補誰的口袋？

最後重申，民主制度容許異議，但不應成為少數人操作政治鬥爭的工具，會持續穩健推動建設、監督政府，相信人民的眼睛也是雪亮的，要呼籲所有理性的選民，罷免三階段投票務必要出來投下「不同意罷免」，台灣需要不同的聲音，更需要在野黨強而有力的監督「國會在野力量，一席都不能少。」

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