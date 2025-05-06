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    首頁　>　政治

    張淵翔收押、謝偉仁交保 綠議員：謝國樑左右手都做黨政不分的事

    基隆市議員鄭文婷指謝國樑左右手都涉及偽造文書案，謝國樑如何面對市民？（鄭文婷提供）

    基隆市議員鄭文婷指謝國樑左右手都涉及偽造文書案，謝國樑如何面對市民？（鄭文婷提供）

    2025/05/06 15:20

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆地檢署偵辦基隆市民進黨議員罷免偽造文書案再度升溫，前民政處長張淵翔今被收押禁見，市府市政顧問謝偉仁15萬交保，被提罷免案的議員張之豪和鄭文婷指出，市長謝國樑的左右手都涉案，市府到底有多少人涉案？市長身邊的人都做這些黨政不分的事，謝國樑準備好要對基隆市民道歉了嗎？與其被慢慢切香腸，不如您整桌菜都擺出來，一次講清楚。

    張淵翔原本以40萬元交保，基隆市地檢提抗告被高院，沒想到昨天約談謝偉仁與張淵翔後，發現有新事證，張淵翔在今天中午裁定收押禁見。

    張之豪說，謝偉仁是前鶯安里的前里長，是謝國樑市長的心腹，所有謝國樑的選戰、市府的基層組織管理，都是靠他操盤。

    鄭文婷指出，張淵翔、謝偉仁就是謝國樑的左右手，請問謝國樑到底市府還有多少人涉入其中，謝身邊的人都做這些黨政不分的事，現在是民主法治社會，黨國不分舊勢力早該撤退。

    鄭文婷和張之豪質問，謝國樑要如何面對市府，準備好要對基隆市民道歉了嗎？與其被慢慢切香腸，不如整桌菜都擺出來，一次說清楚。

    基隆市議員張之豪質問市長謝國樑要慢慢切香腸？還是一次說清楚。（張之豪提供）

    基隆市議員張之豪質問市長謝國樑要慢慢切香腸？還是一次說清楚。（張之豪提供）

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