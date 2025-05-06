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    首頁　>　政治

    母揭罷吳連署站「4天僅30人」 李孝亮認了：部分反映真實情況

    圖為李孝亮4月遭北檢約談到案，並依偽造文書罪交保20萬元。（資料照）

    圖為李孝亮4月遭北檢約談到案，並依偽造文書罪交保20萬元。（資料照）

    2025/05/06 15:13

    〔記者劉詠韻／台北報導〕罷免民進黨立委吳沛憶團體「憶事無成」領銜人李孝亮母親，昨發聲明批評國民黨高層為達自身政治目的不擇手段，更踢爆位於中正區信愛公園的連署站，四天僅30人前來連署。對此，李孝亮今（6）日表示，母親所言的確反映部分真實情況，但有時是出於對志工的安全考量，若有一人請假，連署站就不會開。

    李亮母親昨發布聲明，除了批評國民黨政治操作，利用被羈押的黨工對外博取同情，擔憂兒子若效仿張克晉宣布退出，人格恐遭摧毀，甚至在罷團領銜人被約談毫無支援或關心，更揭露她曾八次前往東門市場信愛公園的連署站，卻僅有四次看到有志工在連署，整整四天僅30人前來連署。

    李孝亮今透過網路直播節目回應，母親部分所言反映真實情況，畢竟志工人手不足，也未給志工車馬費用，不能要求必須到場幫忙。至於母親聲明提及的連署點信愛公園位於中正區菜市場，李說因未設置遮雨棚，且天氣陰晴不定，若有志工因身體抱恙臨時請假，而他認定至少需有兩個人顧攤以確保安全，因此若一人不來，連署站就不會開。

    李孝亮續指，設置在萬華區的連署站則每日早上、下午設攤開放民眾連署，總部也持續接收連署書，而信愛公園雖然有時未開攤提供民眾連署，志工們仍有持續努力收件；另母親的聲明書也有提及日期，該日期正好是他們（指領銜人）被北檢搜查約談，並先後被抓進去的風口浪尖，坦言只要有人敢出來當志工，就已經很了不起。

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