轟剴剴案雙北失職 民進黨：國民黨卸責還想蹭

進黨召開「守護兒童人身安全 國民黨別卸責還想蹭」記者會，民進黨發言人吳崢（右起）、立法委員林月琴、台北市議員洪婉臻。（記者陳逸寬攝）

2025/05/06 15:15

〔記者陳昀／台北報導〕全國矚目的剴剴案近日密集開庭審理，民進黨發言人吳崢、立委林月琴、台北市議員洪婉臻今召開「守護兒童人身安全 國民黨別卸責還想蹭」記者會，痛斥雙北市府社會局監督嚴重失職，並點名國民黨在中央與地方層層護航、制度失能，進而縱容幫兇，呼籲朝野共同修法補破網。

吳崢指出，剴剴案從司法到政府制度都應徹底追究，台北、新北市政府應盡的管理責任，以及過程中制度及行政的缺失，也是必須關注的重點。該保母除了剴剴另有照顧2名孩童同樣有受虐情形，社會局訪視報告也揭露異常，最後還能過關，這種「形式化」訪視如何做到把關？

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吳崢質疑，台北市政府閃躲到案發493天後才開罰保母，去年3月年立法院衛環委員會就剴剴案進行專案報告，召委竟是時任兒福聯盟董事的國民黨立委王育敏，而兒盟正是案中失職的單位之一，國民黨卻毫不掩飾，不僅在立院「護航」王，也在台北市議會以議事程序為蔣萬安市長擋子彈，「技術性流會」讓市長逃避監督。

洪婉臻痛批，蔣萬安市府未盡主管機關職責，放任不適任保母讓1歲的剴剴遭受114天人間煉獄，台北市社會局形同幫凶，訪視資料與保母自填的檢核表矛盾重重，社會局卻照單全收，孩子從13公斤瘦到6公斤，頭上瘀青明顯，訪視員看不出來嗎？劉姓保母照顧3名兒童，全部都遭虐待，訪視員卻毫無察覺、草率通過，根本就是瀆職。

洪婉臻痛斥，北市府完全慢半拍、狀況外，不僅在剴剴去世後81天才公布保母名字並且廢保母證，甚至到493天，經過議員持續質詢才依法開罰，蔣萬安號稱站第一線，但從剴剴案、信義幼兒園性侵案到托育弊案，都是退到最後一位，極為諷刺，「我們需要知道真相，更需要還剴剴一個公道，確保未來不再有類似事件發生，而不是台北市政府的推託不作為，更不要保母的鱷魚眼淚」。

林月琴批評，新北市社福中心同樣失能嚴重，立案後未全面評估出養議題，持續追蹤與訪視完全消失，更沒有後續列管，至今更無檢討SOP等；涉案的劉姓保母姊妹在台北市文山區經營「地下托育」，明顯違規卻未受查核懲處；更荒謬的是，兒福聯盟竟聲稱孩子自傷難以區分是否虐待，還建議「保母看到傷口應通報社工」，這種推諉卸責毫無誠意，根本不配承接全國收出養業務！」

林月琴強調，民進黨已經提出「托育服務專法」草案，將「保母及托嬰中心」跟「兒少權法」脫鉤、管理0-2歲送托有全方位管理、收出養「等待期要管理」等相關內容納入，全國要一起努力為剴剴案所造成遺憾補漏洞，更希望未來不再有憾事發生。

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