罷免李彥秀二階連署送件45183份 逾門檻142％

「港湖除銹」領銜人鍾春德今（6）日將二階連署的45183份，送到北市選委會。（港湖除銹提供）

2025/05/06 14:57

〔記者何玉華／台北報導〕罷免國民黨立委李彥秀的「港湖除銹」罷免團隊今（6）日正式向台北市選舉委員會提交第二階段連署書，共計45183份，超過法定門檻142%，將邁向罷免程序的下一階段；團隊也表示，期盼接下來全台各地的罷免行動能陸續達成，共同實現「大罷免、大成功」的目標，這場罷免是台灣人民一起守護民主、用行動改變政治文化的重要一步。

正、副領銜人鍾春德、Justin楊仁坤表示，連署書是過去兩個月港湖居民與志工共同努力的成果。全體志工平均每週運作30個連署站點，靠著無數人的熱情與行動，完成這份屬於港湖人民的民主訴求。

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他們強調，這場行動是獻給他們最珍貴的家鄉台灣，「唯有對這片土地有情，才會願意這樣無怨無悔地付出。」港湖除銹也期盼接下來全台各地的罷免行動能陸續達成，共同實現「大罷免、大成功」的目標。

鍾春德補充說，第二階段送件只是個開始，罷免行動將繼續深化，第三階段港湖除銹團隊將重新整隊再出發，推出民主教育活動，讓更多人暸解這場罷免為何重要，不只是港湖人的事，而是全台灣人民一起守護民主、用行動改變政治文化的重要一步。

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