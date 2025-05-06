罷免顏寬恒二階連署達法定門檻今送件 陳柏惟「這時」剃光頭

中二解顏今送出二階連署書到台中市選委會。（記者蘇孟娟攝）

2025/05/06 15:06

〔記者陳建志／台中報導〕前立委陳柏惟之前為了催出台中第2選區罷免顏寬恒的連署份數，在直播上宣布，「如果罷免顏寬恒二階連署成功，我剃光頭！」，今天下午罷團已經去台中市選委會送件，33099份連署書超過法定門檻，民眾好奇陳柏惟何時要剃光頭？陳柏惟今天受訪時表示，條件是「二階連署過關就剃光頭」，今天是送件，二階連署尚未過關，稍早他也在臉書表示：「我的頭髮還在，表示連署尚未過關」，但強調他跟黃國昌不一樣，請大家不用擔心他會爽約。

陳柏惟上月30日參加「葛瑞絲滑上車」直播節目時表示，之前有人說若他說罷免成功要送雞排，因這個有期約賄選的問題，因此當場發出祭品文「如果罷免顏寬恒二階連署成功，我剃光頭！」，強調這麼多志工合法連署、風吹雨淋，還被路人嗆聲，一定要過關。

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今天下午「解顏行動」罷團已經去台中市選委會送件，總共送出33099份，超過法定門檻30278，達到法定門檻的109.3%，但因未達130%，約4萬份的安全門檻，罷團宣布未來都會持續收件，許多網友也敲碗，關心3Q何時要剃光頭？

陳柏惟剛剛在臉書發文表示，「我的頭髮還在，表示連署尚未過關」，感謝大家對中二罷免顏寬恒的關心，感謝四方來援，感謝在地志工持續不懈的努力。要努力的是繼續收件，不用擔心我爽約，很多人好奇我會不會履約，是因為黃國昌這種廢話型的政治人物太多，導致社會對信用兩字產生動搖，我保證我跟黃國昌不一樣，不論是對頭髮或是對理念的承諾。

中二「解顏行動」罷團今天下午到台中市選委會送件，總共送出33099份，超過法定門檻，陳柏惟強調「二階連署過關」一定兌現剃光頭的承諾。（「解顏行動」罷團提供）

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