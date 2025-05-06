多日遭「炎上」獲鍾東錦送暖 張麗善稱有宗教信仰支持八風吹不動

雲林縣長張麗善連續多日遭「炎上」，苗栗縣長鍾東錦臉書貼文送暖，張麗善回應有宗教支持，八風吹不動。（記者黃淑莉攝）

2025/05/06 14:56

〔記者黃淑莉／雲林報導〕今年苗栗白沙屯拱天宮媽祖北港進香，雲林縣長張麗善從媽祖鑾駕出發到刈火燒疏文，連續多日遭「炎上」，苗栗縣長鍾東錦昨（5）日晚上在臉書粉專貼文為張麗善送暖。張麗善今天回應說，感謝鍾縣長關懷及送暖也強調，宗教信仰是穩定社會的力量，也是每個人最大的支持，因為這份支持她才能夠不受「八風」動搖。

張麗善5月1日晚上參加拱天宮媽祖進香起駕儀式，在起駕前為配合媒體拍攝請站在她前方的拱天宮爐主移動，此舉動引起批評，之後走到伸港福安宮時陪同主委祈求媽祖停駕不成也引起爭議，連3日深夜在朝天宮刈火儀式中協助焚燒疏文又被指責「用丟的」。

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面對這些風波事件，張麗善昨天說，一切都是媽祖旨意，她虛心接受及承擔。昨晚鍾東錦在臉書貼文並標註張麗善，指「關於媽祖的事，我們還有好多東西要學，學禮俗、學進退、學祂的包容與慈悲」，文中還寫到，他幫不上什麼忙，「只能安慰的說媽祖不會生妳的氣，媽祖會理解妳，而至於信眾能不能放下，我們還有很多的時間可以努力」。

張麗善今天在議會施政報告後受訪指出，很感謝鍾縣長的溫暖與關懷，她能深刻感受到他的友誼與良善的鼓勵，從第一天恭送媽祖出城到燒疏文的過程中，鍾縣長都在現場是最了解狀況的人之一，1909張疏文，為配合媽祖起駕時間，必須趕快焚燒，大約4秒要燒一張，才能在時間內完成。

張麗善說，大家都秉持著虔誠信仰媽祖的心也希望能夠弘揚媽祖的理念與精神，無論面對什麼樣的情況，宗教信仰都是穩定社會的力量，也是我們每一個人最大的支持，也正是因為有這樣的一份支持，她才能夠堅毅地走到現在，不受外界的八風所動搖。

張麗善強調，她的心與媽祖同在，不會因為任何挫折而改變對媽祖的信仰之心，也會學習媽祖的精神，要有更正向的念頭、更善的心及更加寬宏與包容。

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