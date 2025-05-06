圖解二階連署「安全門檻」 尹立：差1張就要延50天「火攏花去」

圖解二階連署「安全門檻」，尹立提醒差1張就要延50天「火攏花去」。（尹立提供）

2025/05/06 14:50

〔記者王榮祥／高雄報導〕罷韓四君子尹立今透過圖解說明大罷免二階連署份數必須超過「安全門檻」的原因，提醒大家若經剔除不合規定的連署書後，就算只差1張，也可能讓罷免案延誤50天「火攏花去」。

尹立表示，罷免制度是人民對失職政客行使政治問責的最後手段，進入第二階段便已進入成敗關鍵，此時連署書份數是否達「安全門檻」，將直接決定罷免案是否能如期推進、快速投票，還是被迫補件、遭到拖延，甚至熱度消散、罷免失敗。

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因此，二階連署份數不能只求過關，必須穩穩超過，這不僅是技術問題，更是攸關整場罷免戰役成敗的戰略選擇。

他解析第一個問題點，送件時繳交份數若不足10%將直接退件，連進入審查也沒有；接著一旦查對份數不夠，就會觸發「補件地獄」，根據選罷法，二階連署書的有效份數須達原選區選舉人總數10%，然而送件後並非立即計算，而是進入40日查對期，由中選會逐份核對簽名、資料、選民資格等，確認是否有效。

重點在於實務上連署書有一定的淘汰率，一旦查對後剔除，導致有效連署不足10%，即使只差1張，也必須依法補件，這將引發以下流程，首先是限10日內補提新的連署書（且僅限一次），補提後再花40日重新查對，若補提仍未通過，則罷免案宣告失敗。

換句話說，原本可在5日內進入答辯、20至60日內投票的罷免案，將因此至少延後50天以上，而這50天，是罷免熱度與勝算的殺手，恐發生民眾熱情冷卻、連署或投票意願下降、媒體焦點轉移、輿論支持變淡，被罷免者獲時間反制，甚至翻轉局勢。

最嚴重的情況是罷免案原有機會在高點時達成目標，卻為程序延遲而「火花熄滅」，讓該下台的人繼續苟延殘喘，逃過問責。

尹立重申，這就是他一直主張要送超過13%份數的理由，正因有上述風險，罷免團體與有經驗的行動者，長期以來就主張送件時連署份數應至少達選舉人數的13%，這不是誇張，而是來自經驗的合理保險。

尹立詳述罷免二階連署須超過13%安全門檻的理由。（翻攝臉書）

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