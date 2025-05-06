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    首頁　>　政治

    賴清德批政治人物炒作匯率議題 國民黨反擊

    近期新台幣匯率飆升，賴清德總統昨天表示，有政治人物操作議題，國民黨今日反嗆賴清德只顧淪為「綠共」養「綠衛兵」鬥爭。（截圖自國民黨臉書）

    近期新台幣匯率飆升，賴清德總統昨天表示，有政治人物操作議題，國民黨今日反嗆賴清德只顧淪為「綠共」養「綠衛兵」鬥爭。（截圖自國民黨臉書）

    2025/05/06 15:06

    〔記者施曉光／台北報導〕新台幣對美元匯率近日飆升，賴清德總統昨天批評有政治人物刻意操作、炒作匯率議題，國民黨今日呼籲賴清德，匯率戰當前，不要只顧著淪為「綠共」養「綠衛兵」鬥爭，民進黨作為執政黨，更不要像個政治巨嬰，推諉卸責，「台幣震盪，賴清德把在野黨當央行、責怪在野黨，那在野黨呼籲台幣貶值，滿意了嗎？」

    國民黨表示，台幣升值一度已高達10%以上，嚴重影響出口產業，比起升值更大的隱憂則是台幣震盪造成的市場不安，執政黨本應審慎面對，可是熱衷於搞大罷免的賴清德，卻將原因歸咎於「政治人物鎖定匯率議題進行炒作，造成了市場的誤導與非理性的預期心理」，國民黨要正告賴清德，在野黨不是央行，沒有能力影響匯率，如果在野黨發文或發言即可影響匯率，只要為了國家好，那在野黨立即發文呼籲台幣貶值。

    國民黨指出，台積電創辦人張忠謀曾說台幣每升值1%，台積電營益率就下滑0.4%，台幣一週已升值10%，形同台積電的營益率就可能下滑4％，我國為出口導向國家，升幅若達10%，整體獲利衝擊恐達6%至7.5%，若台幣升值3元，台灣全民將損失外匯存底高達1.5兆元新台幣，這些事實顯而易見，只有賴清德看不見。

    國民黨強調，一個正常的執政黨領導人，應該苦民所苦，盡快解決現實問題，但賴清德卻將專業討論導向政治鬥爭，表面上說「政黨可以競爭，國家不能犧牲」，實際上翻譯成白話則是「綠共可以鬥爭，在野不能吭聲。」

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