左右手被羈押、交保 張之豪：謝國樑準備好對基隆市民道歉了嗎？

基隆地檢署昨天上午10點指揮法務部基隆市調查站，再傳喚張淵翔、前安樂區鶯安里長謝偉仁後，今天凌晨依張、謝涉犯偽造文書等罪，聲押張淵翔，另諭知謝15萬交保。（記者林嘉東攝）

2025/05/06 14:53

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前基隆市政府民政處長張淵翔涉嫌利用職務之便，非法使用戶政系統查詢個資，協助國民黨連署罷免民進黨市議員，涉犯個人資料保護法、刑法偽造文書罪，今（6日）裁定羈押禁見；現任市府顧問謝偉仁也被約談並以15萬交保。民進黨基隆市議員張之豪指出，謝國樑市長左右手都出事，準備好要對基隆市民道歉了嗎？

民進黨基隆市議員張之豪在臉書指出，張淵翔涉嫌盜用基隆市民個資案，已經被法官判定收押禁見，同時安樂區鶯安里的前里長，現任市府顧問謝偉仁也被約談並以15萬交保。過去幾年來，謝偉仁是謝國樑市長的心腹，所有謝國樑的選戰、市府的基層組織管理，都是靠他操盤。

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張之豪指出，張淵翔、謝偉仁就是謝國樑市長的左右手，現在謝市長的左手也被抓了，右手也被交保候傳了，他質疑謝國樑準備好要對基隆市民道歉了嗎？同時呼籲與其被慢慢切香腸，不如整桌菜都擺出來，跟我們一次說清楚就好了？

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