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    中國以「詐騙罪」打壓家庭教會 哈薩克男在新疆為母維權被逼瘋

    陸委會官網設置「大陸人權概況專區」，蒐集中共迫害人權案例。哈薩克公民迦納提解恩斯（ZhengisZhanat）今年2月前往新疆伊犁哈巴河縣，為母親的土地糾紛維權，並有意赴北京投訴，他在新疆期間疑遭當局下藥，並被警方拘留、毆打及恐嚇，獲釋後返回哈薩克出現精神失常狀況。（資料照）

    陸委會官網設置「大陸人權概況專區」，蒐集中共迫害人權案例。哈薩克公民迦納提解恩斯（ZhengisZhanat）今年2月前往新疆伊犁哈巴河縣，為母親的土地糾紛維權，並有意赴北京投訴，他在新疆期間疑遭當局下藥，並被警方拘留、毆打及恐嚇，獲釋後返回哈薩克出現精神失常狀況。（資料照）

    2025/05/06 14:34

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會彙整資料顯示，今年以來，中共持續迫害宗教自由及人權，有哈薩克民眾前往新疆為母維權，有意赴北京投訴，疑遭中共當局下藥，被警方拘留、毆打及恐嚇，獲釋後出現精神失常狀況；八旗文化總編輯「富察」李延賀被以「煽動分裂國家罪」，判處有期徒刑3年，中共近年更以「詐騙罪」打壓境內家庭教會。

    陸委會官網設置「大陸人權概況專區」，蒐集中共迫害人權案例。哈薩克公民迦納提解恩斯（ZhengisZhanat）今年2月前往新疆伊犁哈巴河縣，為母親的土地糾紛維權，並有意赴北京投訴，他在新疆期間疑遭當局下藥，並被警方拘留、毆打及恐嚇，獲釋後返回哈薩克出現精神失常狀況。

    資料顯示，八旗文化總編輯「富察」李延賀，已於2013年領取「中華民國居留證」，2023年3月赴中探親並辦理註銷中國戶籍後失聯，同年4月中國國台辦證實富察因涉嫌「煽動國家分裂罪」被上海警方逮捕，羈押於看守所。

    富察案已於2025年2月17日由上海法院一審宣判，國台辦3月26日說明富察被以「煽動分裂國家罪」判處有期徒刑3年、剝奪政治權利1年，沒收個人財產人民幣5萬元。

    此外，安徽蚌埠活石歸正教會未向中共官方登記註冊，教會人員萬長春、曹斌挺、薛少強、萬春琴4人，2023年4月被安徽蚌埠警方以涉嫌「非法經營罪」刑事拘留，其後改以「詐騙罪」逮捕。

    2025年1月，萬春琴、薛少強及曹斌挺交保，萬長春仍在押；3月27日，法院宣判萬長春刑期5年，「詐騙罪」為中共近年打壓家庭教會的手段之一。

    安徽阜陽麥種歸正教會倡議宗教自由，並非中共所屬「三自」教會，教會成員長期遭受中共官方騷擾打壓，近3年間多次遭警方強行闖入，有信徒遭拘留，被強制搬離住所。該教會多位基督徒3月10日被警方以「利用邪教活動危害社會」行政拘留15天。

    在新疆方面，新疆和田家庭教會活水泉教會人員侯著彩、謝榮光，今年3月24日被和田市政府實施行政處罰，禁止其所有宗教活動，凍結相關財產，並對2人課以超額罰款。

    湖北隨州某家庭教會近日遭中國警方強行闖入，被以「利用邪教組織破壞法律實施罪」名義逮捕28名基督徒。其中，劉緒學、蘇明愛等26人已被起訴至當地法院；郭明軍、周修農等2人在審查起訴期間再次被逮捕。

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