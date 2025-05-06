罷免顏寬恒二階連署「壓線達標」 陳柏惟：我的頭髮還在

台中第二選區前立委陳柏惟說「我的頭髮還在」，表示連署還沒過關。（「解顏行動」提供）

2025/05/06 14:06

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中第二選區罷團「解顏行動」在兩天內完成500份告急連署，志工「壓線達標」中央選舉委員會罷免二階連署30278份門檻，下午1時半送件到台中市選委會，對此，前選區立委陳柏惟說「我的頭髮還在」，表示連署還沒過關，而選區國民黨立委顏寬恒痛批是「民進黨罷免團體」，進行少數人操作政治鬥爭，呼籲選民在罷免三階段投票務必要出來投下「不同意罷免」。

「解顏行動」在連署期限兩天前完成500份告急連署，志工下午送件，「解顏行動」發言人林宣宏說，各區志工希望台中全壘打，在最後關頭趕來幫忙「感動到眼淚要掉下來」，而前選區立委陳柏惟曾於4月30日在直播節目上表示，如果罷免顏寬恒二階連署成功，他將剃光頭。

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不過，陳柏惟下午表示「我的頭髮還在」，表示連署還沒過關。陳柏惟說，問題不是「他有沒有剃光頭」，而是連署通過中選會審查公布了嗎，如果台中市選委會審核後送交中選會，最終剔除無效連署，仍未補齊件數還是沒辦法達到二階門檻。

顏寬恒強調，針對民進黨罷免團體下午送交罷免第二階段連署書，絕對不會苟同，民主制度容許異議，但不應成為少數人操作政治鬥爭的工具，將持續穩健推動建設、監督政府，並呼籲所有理性選民，台灣需要在野黨強而有力的監督，罷免三階段投票務必要出來投下「不同意罷免」，「國會在野力量，一席都不能少。」

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