苗栗罷團宣傳車被砸 鍾東錦表態譴責、反對暴力

苗栗縣議員曾玟學，針對罷團宣傳車在苑裡鎮遭人持棍棒砸毀車窗，雖然警方迅速破案，在定期會中質詢要求縣長鍾東錦對此事表態。（記者張勳騰攝）

2025/05/06 14:01

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗縣議會第20屆定期會今（6）日開議，罷免議題引發10多位議員熱烈討論；針對罷團宣傳車在苑裡鎮遭人持棍棒砸毀車窗，雖然警方迅速破案，曾玟學質詢時要求縣長鍾東錦對此事表態。鍾東錦譴責及反對暴力行為，對涉案者，他建議檢察官嚴懲，不過，他反批大罷免是一場瘟疫，是不對的，搞到全國沒有是非。

縣議員曾玟學、鄭碧玉、陳光軒、鄭秋風、張志宇、温俊勇、陳碧華等人，今天都對大罷免表達看法；對於苗栗罷團宣傳車被砸，曾玟學要求鍾東錦對此應表態。

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曾玟學表示，即便鍾縣長一路力挺立委陳超明及邱鎮軍，這也是公民的權利，雖然政治立場不同，還是希望大家要理性溝通，他希望鍾縣長能公開譴責此行為，並且呼籲藍營支持者，面對意見不同聲音，可以理性，不要使用暴力行為，不要針對人身出現謾罵行為，因此事已損及苗栗縣的形象，因而請鍾縣長能表態。

鍾東錦指出，政治是用一本善良的心來從政，但暴力是不對，雖然警方已查清楚，但若有任何教唆及不當行為，就應該嚴懲，他發覺有網民指砸車發生在苑裡，就硬扯上邱鎮軍委員，也扯太遠了，大家應一本善良的心及正確的態度看待政治，政治沒有必要幹到你死我活，是大家可以討論，共榮共存，才是最好的政治。

鍾東錦表示，精神不正常的人，每個地方都有，剛好此事又砸中車，該犯嫌的作法是不對的，該法辦就法辦，甚至建議檢察官應嚴懲，尤其在大罷免的節骨眼上，惹此事剛好給人藉勢藉端，他認為政治不能藉勢藉端，有就有，沒有就沒有，幾分證據，說幾分話，才是正確的，希望大家共好，不要有暴力行為，他也譴責暴力。

鍾東錦表示，罷免是公民權利之一，他認為也是不得已才用，身為議員及民代，被罷免者心理感受如何，大家應將心比心，如果未犯天條及做很大的錯誤，就不應有罷免的行為。

鍾強調，罷免就是一場瘟疫，是不對的，搞到全國沒有是非，是很糟糕的事，全世界沒有一個民主國家曾搞大罷免，尤其是執政黨發動對在野黨大罷免，是歷史上首見，以後也不會再發生。

苗栗縣長鍾東錦答詢回應，譴責及反對暴力行為，對犯嫌的砸車行為，建議檢察官嚴懲。（記者張勳騰攝）

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