竹縣表揚6位模範公務人員

新竹縣政府衛生局長殷東成（左4）、教育局副局長林益洲（左3）、人事處副處長呂易芝（左2）、工務處養護科長周伯融（右3）、地政處地用科長鄒怡明（右2）以及產業發展處公用事業科長吳麗敏（右4）當選今年新竹縣的模範公務人員，今天獲得縣府三長公開表揚。（記者黃美珠攝）

2025/05/06 13:49

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣政府衛生局長殷東成、教育局副局長林益洲、人事處副處長呂易芝、工務處養護科長周伯融、地政處地用科長鄒怡明以及產業發展處公用事業科長吳麗敏6人當選今年新竹縣的模範公務人員，今天獲得縣長楊文科等公開頒獎表揚。

縣府表示，殷東成任公職33年期間，最重要的建樹，就是爭取新增中國醫藥大學新竹附設醫院、臺大新竹生醫醫院，2家醫院替大新竹新增了1513床病床，嘉惠大新竹鄉親。

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林益洲出身工務處，轉戰教育局後，協助建設縣立六家高中教室及活動中心、縣立自強高中等，有助縣內學子就近入學，減少通學外縣市的問題。

呂易芝在縣府人事處配合縣政發展，突破組織限制，提升人力資源管理，增置縣府薦任第八職等職務60人，另也突破縣府及所屬機關學校聘僱人力歷年採單⼀薪點進用的規定，訂定聘僱人力考核晉薪制度，並讓所屬機關學校全面改採中央統一開發的人力資源管理系統（WebHR），並在WebITR 差勤系統導入臉部辨識差勤設備。

周伯融作為養護科長，努力爭取縣內10大交通建設，且獲「生活圈道路交通系統建設計畫」補助6案，建設經費高達59億8785多萬元，大幅減輕縣庫負擔。

他也突破台1線替代道路蓋了30年蓋不出來困境，使之於去年11月順利開工，成為縣內指標工程之一。由他督辦的人行環境則有多項贏得公開的評比或是景觀大賽的肯定。

地用科長鄒怡明辦理國土計畫功能分區繪製劃設，透過精細化分區管理，優化土地利用，促進區域均衡發展，提升經濟效益，並兼顧生態保護。推動過程他克服政策協調、社會溝通以及技術應用等挑戰，導入GIS分析與彈性調整機制，提升管理效能。

在縣內的原住民特定區區域計畫中，他推動「泰雅族鎮西堡部落及斯馬庫斯（新光）部落」特定區域計畫，解決原民土地使用合理卻不合法的難題，就連國土署也因此汲取其成功經驗增訂相關條文，替全國的沉痾解套。

至於吳麗敏服務新竹縣12年，辦理自來水，天然氣及特色公園等業務，積極協助各鄉鎮市爭取中央單位的自來水延管補助經費，讓自來水在縣內普及。近年更協助縣府完成22座特色公園的改善計畫工程嘉惠鄉親。

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