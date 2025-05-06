簡舒培再嗆不敢上法院 羅智強稱謝長廷怎麼告他、他就怎麼告簡

羅智強表示，歡迎各方前來查水錶，並稱後續將依照謝長廷之前提告他的方式，同樣套用在簡舒培身上。（記者廖振輝攝）

2025/05/06 14:43

〔記者劉詠韻／台北報導〕民進黨議員簡舒培4月初爆料，指國民黨立委羅智強對外表示賣書、抵押房產全力反罷免籌辦經費是在裝窮，並呼籲他把2022年選舉桃園市長的政治獻金交代清楚，羅智強則聲明絕對經得起檢驗，但喊告20多天後卻未再有下文；簡舒培昨再隔空怒批羅做賊心虛、虛張聲勢不敢上法院。對此，羅智強今（6）日正面回擊，「放心，謝長廷怎麼告，我就怎麼告，時效屆滿前就會告。」

羅智強深陷罷免危機，今上午會同黨主席朱立倫、議員李柏毅等人現身大安區捷運站出口外的空地進行「反惡罷，戰獨裁」街頭演講，呼籲民眾站出來投下不同意罷免票，今天氣悶熱，又逢上班時段，現場圍觀人潮並不多。

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另外，羅智強之前表示捐出800萬元的新書總書款支持國民黨新科立委，以全力協助反惡霸，遭民進黨議員簡舒培提醒反罷免不能捐款，並質問身為立委的羅智強是否知法犯法。羅先前稱已準備提告簡舒培，但至今已過20多天仍未有下文，而簡昨為此再隔空喊話，「羅智強嗆告又不敢告，是做賊心虛、聲張虛勢不敢上法院，把2022年桃園市長選舉的政治獻金說清楚」。

羅智強今面對媒體追問時回應，歡迎各方前來查水錶，並強調後續將依照謝長廷之前提告他的方式，同樣套用在簡舒培身上，「放心，謝長廷怎麼告，我就怎麼告，時效屆滿前就會告。」

羅智強深陷罷免危機，今上午會同黨主席朱立倫、議員李柏毅等人現身大安區捷運站出口外的空地進行「反惡罷，戰獨裁」街頭演講。（記者廖振輝攝）

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