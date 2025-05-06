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    中共駭侵行動裝置監控台獨人士 陸委會：數位威脅日益加劇

    中共透過與其公安部有關的廠商，部署網路間諜軟體駭侵行動裝置，監視包括台獨倡議人士、西藏與新疆異議份子、香港民運支持者，數位威脅正日益加劇。（圖擷取自陸委會臉書）

    中共透過與其公安部有關的廠商，部署網路間諜軟體駭侵行動裝置，監視包括台獨倡議人士、西藏與新疆異議份子、香港民運支持者，數位威脅正日益加劇。（圖擷取自陸委會臉書）

    2025/05/06 14:06

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會今日表示，英、美、加、紐、澳、德6國網路安全機構諮詢報告警告，中共透過與其公安部有關的廠商，部署網路間諜軟體駭侵行動裝置，監視包括台獨倡議人士、西藏與新疆異議份子、香港民運支持者，甚至一般民眾都可能被無辜牽連，且此等數位威脅正日益加劇。

    報告指出，中國2款惡意軟體「BADBAZAAR」與「MOONSHINE」能從行動裝置中翻找敏感訊息，並遠端存取該行動裝置的攝影機、麥克風與位置資料；英國政府通訊總部（GCHQ）下轄的「國家網路安全中心」（NCSC）也提醒，有些內含間諜軟體的應用程式會偽裝成WhatsApp與Skype等熱門平台，或設定為獨立平台，如Tibetan One與Audio Quran。

    陸委會提醒，請務必只從已知的應用程式商店下載、定期審查權限、回報可疑訊息與檔案、不要亂點網路或社群平台上來路不明的文件與連結。

    陸委會強調，資安即國安，面對中共日益加劇的數位威脅，政府已於4月上旬公布「國家資通安全戰略2025」與「國家資安發展方案2025-2028」，落實資安治理與防護，鏈結戰略夥伴，守護國家資通安全。

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