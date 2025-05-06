邱臣遠稱新竹雙罷是最醜陋風景 曾資程：高虹安涉貪判刑是最美麗風景？

新竹市代理市長邱臣遠稱新竹雙罷免是新竹市最醜陋的風景，對此，市議員曾資程轟難道高虹安助理費買雙眼皮貼、衛生棉涉貪判刑是城市最美麗風景？圖為邱臣遠受訪情形。（記者洪美秀攝）

2025/05/06 14:01

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（涉貪停職市長高虹安、國民黨立委鄭正鈐）二階連署4日已送件到市選委會，而代理市長邱臣遠當天即在臉書發文提到，竹市有一股惡意的政治勢力，打著民主的旗號，實則是為了奪權。並稱這場罷免的行為是新竹市最醜陋的風景。對此，市議員曾資程則酸，被停職的高虹安用助理費買雙眼皮貼、衛生棉涉貪一審判刑，難道是最美麗的風景嗎？

曾資程說，高虹安邱臣遠上任2年多來，城市治理一事無成，卻只搞政治對立與操作，政見不是跳票就是延後，高虹安個人更惹出許多爭議，包括搭豪車住豪宅，還有男友干政等誇張情節，而高虹安在立法院任內用助理費買雙眼皮貼及衛生棉，難道是城市最美麗的風景？

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如今市民展現公民力量，提出罷免，且已完成第二階段罷免連署，展現強大的民意力量，但高虹安市府團隊不思檢討，反而檢討及開嗆罷免的市民，更把自己的無能轉化為政治或政黨之爭，甚至講出「奪權」之說，就是不在乎民意聲音，他認為接下來的三階投票，市民要投下同意罷免的票，罷免讓城市退步，失去光榮感的高虹安邱臣遠團隊。

邱臣遠提到，此次的罷免行為是惡意的政治操作，造成整個社會的高度分裂、撕裂，甚至是市民在政治上的對立。現階段，他會穩定帶領市府團隊，專心工作、認真市政，把政績做出來，以獲市民肯定，任何對社會造成的衝擊與撕裂，都是人民不願意看到的。顧民生、拼經濟才是人民現在最關心的事情，他對市政團隊絕對有信心。

此外，邱臣遠也說，市府這2年多來，累計還債45億，但也著重基礎建設，包括路平、路燈、水溝，甚至是教育，通學步道建設，都持續推動。另敬老愛心卡、好孕專車、凍卵補助政策也獲肯定。籲市民三階投票要投不同意罷免，守護新竹市。

新竹市代理市長邱臣遠稱新竹雙罷免是新竹市最醜陋的風景，對此，市議員曾資程轟難道高虹安助理費買雙眼皮貼、衛生棉涉貪判刑是城市最美麗風景？（資料照）

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