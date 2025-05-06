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    匯率納台美關稅談判範圍？ 卓榮泰：未來的事不敢斷言

    行政院長卓榮泰接受立委備詢。（記者田裕華攝）

    行政院長卓榮泰接受立委備詢。（記者田裕華攝）

    2025/05/06 13:34

    〔記者陳政宇／台北報導〕台美關稅首輪實體磋商完成之際，新台幣連日強升引發關注，總統賴清德強調，台美之間的談判不會提及匯率議題。民眾黨立委黃國昌關切匯率會否成為談判範圍，行政院長卓榮泰今（6日）強調，前次談判沒有涉及匯率，但他對未來的事情不敢斷言、也沒有任何想像，談判過程會確保國家利益。

    賴總統昨發表談話指出，這一波新台幣升值主要是外匯市場預期心理所造成，台灣的經濟體質仍然強韌良好，請有心人士不要再刻意散布不實訊息。這次台美關稅談判並未觸及匯率議題，台灣從未被美國列為匯率操縱國，而台美貿易逆差的原因與匯率無關，台美之間的談判自然不會提及匯率議題。

    立法院會今天繼續進行施政總質詢。黃國昌質詢時指出，針對匯率的波動，賴總統親上火線說明，其中最值得大家關注的是，賴總統承諾，匯率絕對不會成為台美接下來關稅談判的範圍，行政院會否確實執行此事？

    卓榮泰答覆說，政院完全依照這個原則，上一次的談判沒有牽涉（匯率），未來的不敢在這裡斷言，「未來什麼時候會談到什麼事情，我們不敢在這裡斷言」。

    黃進一步質疑，賴總統講得很清楚，匯率不會成為台美有關經貿談判的範圍，卓榮泰現在是否改口。卓榮泰澄清，賴總統是說上一次的會談，政府沒有對未來做任何想的想像，不管未來談判是不是有，現在針對匯率的變化都高度關注。

    黃國昌拉高分貝追問，現在不敢承諾就對了？卓榮泰則強調，這不是承諾不承諾的問題，這不是一刀兩面的問題，黃國昌也是談判的專家，承諾是針對現況，政府會高度掌握，談判過程會確保國家利益。

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