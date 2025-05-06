圍棋師性侵案受害兒陳述案情15次 民團抨擊體制失靈赴監院陳情

勵馨基金會、民間司改會、人本教育基金會今共同舉辦「重大兒少性猥褻案件協助網絡頻出包，真的只是人員訓練不足嗎？」記者會，與會者包含民進黨立委范雲、陳培瑜、新北市議員戴瑋姍、被害兒童家長。（范雲辦公室提供）

2025/05/06 14:06

〔記者李文馨／台北報導〕新北市一名李姓圍棋老師對12名孩童強制猥褻，地方法院一審判決有期徒刑22年。民間團體偕同今（6日）召開記者會，指該案在「性侵害案件協助網絡」中，從警政、衛政、社政、教育、司法等環節處處不友善，導致被害人做了15次案情陳述，且不僅未擴大稽查，家防中心、學校輔導專業不足，民團今與被害兒童家長共同至監察院遞出陳訴書。

勵馨基金會、民間司改會、人本教育基金會等民團今天共同召開指出，本案從報案到醫院程序混亂、未落實「減少陳述」原則；家防中心、學校輔導及社工專業度不足；偵查庭檢察官又拒絕家長及律師陪同；犯保資源無法到位；民事執行處跟犯保都做不好個人資料保護；這個看似綿密的性侵害協助網絡，可以說是從頭到尾，每一個環節都不友善。

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出席記者會的被害兒童家長表示，他是2位受害兒童的父親，進入司法程序卻一路遭遇冷漠與失職，如警方程序不清、醫院驗傷刁難、社工無同理及專業、學校輔導吃案、法院洩露個資，甚至檢察官剝奪律師陪同出席偵查庭、對監視器未錄到，加害人已承認之犯罪事實不願起訴。全案從報案到司法，總共做了15次案情陳述。

新北市戴瑋姍議員表示，該名老師過去也有前科，且性侵、性騷擾案件往往是冰山一角，新北市府現階段卻未針對個案做擴大稽查。她也主張，由於該圍棋班屬非法補習班，除了新北市政府未查察非法補習班外，中央更應修法填補5人以下補習班小班開課的法規漏洞。

民進黨立委范雲表示，近期爆發的毛畯珅案、剴剴案的保母虐童、台中少棒隊案的教練長期性侵，到經國三民幼兒園的教保員虐兒猥褻案，都突顯台灣兒少保護體制幾乎已潰堤。她也提出兒少保護制度的兩大解方，包含建立「兒少發展及保護的專責單位」，以「專責人力」 和「調查專業人員」處理兒少事務；以及建立「兒童工作證」制度，杜絕不適任人員接觸兒少。

民進黨立委陳培瑜說，本案卻未見三級輔導機制完善啟動，孩子遭學校拒絕輔導，可見學校輔導老師知能、量能都需要被協助。此外，不只新北市、全台家庭暴力暨性侵害防治中心的工作量都逐年提升，面對兒少犯罪型態越來越多元的現況，都需要家防中心的支持，但社工工作超量、超時，應增加人員配置。

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