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    批藍白又擋國安法修法 沈伯洋：還阻擋國土安全特別預算

    立委沈伯洋今中午發文分享「國會驚報」，指藍白再次擋下多個國安法案版本，且還阻擋國土安全特別預算，並讓賣國公投硬闖二三讀。（資料照）

    立委沈伯洋今中午發文分享「國會驚報」，指藍白再次擋下多個國安法案版本，且還阻擋國土安全特別預算，並讓賣國公投硬闖二三讀。（資料照）

    2025/05/06 13:47

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕針對中國統戰威脅加劇，多名民進黨立委提案修國安法卻屢遭在野黨阻攔，民進黨立委沈伯洋今中午發文分享「國會驚報」，指藍白再次擋下多個國安法案版本，且還阻擋國土安全特別預算，並讓賣國公投硬闖二三讀。

    沈伯洋在臉書發文指出，國民黨今天終於用三大具體行動，熱烈回應民眾的大罷免怒火，這些行動包含「擋國安、廢國防、再賣國」。

    沈伯洋說明，其一「再擋國安法案」，國民黨與民眾黨今天繼續帥氣出手，一次擋下多個國安法案版本！累積擋案次數來到驚人的377次！對此他也批評「藍白合體，不讓國安進步一寸！」

    沈伯洋表示，其二「阻擋國土安全特別預算」，針對政府提出的「國土防衛與安全韌性」1500億特別預算，國民黨與民眾黨選擇「全數砍光」。然後改成「全民一人一萬」的大撒幣計畫，總額飆到2300億（民眾黨版本一人六千）。

    沈伯洋質疑，這等於跟國際說，國防不要了，但改成發錢買票。他也直言「這已經侵害了預算編列權」。

    沈伯洋也指出，其三「賣國公投硬闖二三讀」，並指藍白先前排定的第一個法案，就是要強行通過那個已經冷凍1個月的「賣國公投案」，要用表決輾過台灣未來。

    沈伯洋質疑，藍白完全沒有要煞車的意思，因為朱立倫、傅崐萁、黃國昌、盧秀燕、蔣萬安給了他們莫大的信心。他們認為，只要發一萬、賣悲情、欺騙選民、一直講綠共，大罷免就不會過。

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