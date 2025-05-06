美眾議院再通過2友台法案 林佳龍：持續與美國會緊密溝通

外交部長林佳龍。（資料照，記者陳逸寬攝）

2025/05/06 12:50

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美眾院無異議通過法案 強調聯大2758決議未處理台灣代表權

與台互動不設限 美眾院無異議通過「台灣保證實施法案」

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〔記者黃靖媗／台北報導〕美國聯邦眾議院院會美東時間5日以口頭表決方式，無異議通過「台灣保證落實法案」（Taiwan Assurance Implementation Act）與「台灣國際團結法案」（Taiwan International Solidarity Act）兩項友台法案。外交部長林佳龍表示，誠摯感謝美國國會持續透過具體立法作為展現對台灣的跨黨派支持，外交部將密切關注法案後續進展，持續與美國國會及行政部門維持緊密溝通，務實穩健地深化台美友好夥伴關係。

「台灣保證落實法案」要求國務卿至少每5年審查1次國務院就與台灣關係的交往準則，包括任何後續相關文件，並於審查完成90天內向國會提交報告；「台灣國際團結法案」則明確指出，聯合國大會第2758號決議並未處理台灣與台灣人民在聯合國或任何相關組織的代表權問題，也沒有在中國與台灣關係上採取立場，或包含任何關於台灣主權的聲明，美國反對任何在未經台灣人民同意的情況下，意圖改變台灣地位的行動；要求美國政府指示其在各國際組織的代表，倡導這些國際組織反抗中國試圖扭曲涉及台灣的決策、語言、政策或程序等行徑，也鼓勵美國盟友與夥伴在適當情況下，反對中國試圖破壞台灣邦交及與非邦交國的夥伴關係。

外交部指出，這是美國繼行政部門日前於聯合國安理會會議中，嚴詞批評中國為孤立台灣而誤用聯大第2758號決議後，聯邦眾議院接續通過相關友台法案。

林佳龍表示，誠摯感謝行政部門與國會跨黨派對台的支持，呼籲國際社會持續以具體作為反制中國錯誤詮釋聯大第2758號決議，外交部將密切關注法案後續進展，並持續與美國國會及行政部門維持緊密溝通，務實及穩健地深化台美友好夥伴關係。

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