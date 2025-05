美智庫散佈台灣「跪中論」 印度學者轟荒謬：無視北京對和平的責任

曾任印度外交部顧問的學者胡莎娜(Sana Hashmi)批評,美國《外交政策》(Foreign Policy)刊登的文章荒謬至極,只是照本宣科地重複北京說詞。(圖擷取自X平台)

〔記者陳昀/台北報導〕美國《外交政策》(Foreign Policy)日前刊登卡內基國際和平基金會研究員文章,要求美國總統川普壓制台灣,不得再伸張主權,以免激怒中國。曾任印度外交部顧問的學者胡莎娜(Sana Hashmi)直指該文荒謬至極,只是照本宣科地重複北京說詞,凸顯其對台灣政策、台灣人民實際處境的嚴重無知,無視北京對和平的責任。

《外交政策》刊登卡內基國際和平基金會資深研究員奇維斯(Christopher S. Chivvis)、魏特海姆(Stephen Wertheim)題為「川普應該管管台灣」(Trump Should Rein In Taiwan)的投書,將賴清德總統提高台灣國防預算至GDP的3%為目標、實施民防訓練計畫、認定中國是境外敵對勢力、強調兩岸互不隸屬等言行,是「切香腸」式地朝台獨逐步推進,並強調為避免觸怒中國,川普必須嚴厲壓制賴清德,禁止再標榜、伸張台灣的主權。

胡莎娜在X平台發文指出,她一向樂於傾聽不同的觀點,但該篇文章簡直荒謬至極,許多西方學者似已經迷失對台灣的理解,只是照本宣科地重複北京的說詞;針對該文譴責華府忽視賴清德隱晦地升高政治對立行為,胡莎娜認為,主張和平、維持現狀、支持台灣前途由2300萬人民決定,這是領導人最基本的責任。

胡莎娜認為,賴清德主張並未逾越過去總統的主張,要求台灣為了生存而奮戰,強化對潛在侵略的防衛,不該被扭曲成挑釁,在面對一個具侵略性的鄰國時,捍衛台灣的主權,這些作為是公開透明且必要的,而非挑釁,台灣始終主張維持現狀,正當的防衛措施卻被扭曲成「切香腸」,彷彿只是為了配合謬誤的敘事,而無視台灣自我防衛的權利。

至於該文直指只有美國能讓賴清德改變方向,另個選擇就是繼續眼睜睜看著現狀惡化,直到無法回頭的地步。胡莎娜駁斥,這有居高臨下的語氣,完全抹煞台灣的自主性,且完全無視北京也必須為和平負起責任,台灣並不隸屬於中國,也沒有人欠北京什麼關於「台灣應該要怎麼做」的保證。

胡莎娜指出,這類文章對台灣的描述完全錯誤,推廣這種敘事極不負責任,甚至危險至極。這些人比起尊重台灣人民的民主意志,似乎更在意如何讓台灣屈服於北京。但偏偏就是這些聲音主導國際論述,一群西方評論者在壟斷話語權,決定誰能發聲、怎麼談論台灣。

她感嘆,這並非《外交政策》首度次刊登這類文章,這些評論充其量只是在掩飾某些西方學者對台灣與兩岸關係根本缺乏理解的事實。透露對台灣、對台灣政策、對台灣人民實際處境的嚴重無知。

胡莎娜是台灣亞洲交流基金會的博士後研究員,也是日本的印度太平洋問題研究所(RIIPA)兼任研究人員。她在2020年獲選為外交部獎助之外國學人,駐點於國立政治大學國際關係研究中心。胡莎娜在2016年至2019年間擔任印度外交部顧問,主責研究東南亞地區和中國的印太事務發展;並於2017年被提名為英國新世代外交及安全政策學人(United Kingdom’s next-gen foreign and security policy scholar)。

胡莎娜歷任於印度空軍下的獨立智庫-空軍研究中心(Centre for Air Power Studies)、南亞人權論壇 (South Asia Forum for Human Rights)、藏人行政中央(Central Tibetan Administration)、印度國防研究分析學院 (Institute for Defence Studies and Analyses)等單位。

