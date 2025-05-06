調查局擴大特查對象防共諜 國軍極機密以上等級人員審查過3關

圖為政戰局保防安全處查核站主任吳博松上校。（圖由國防部提供）

2025/05/06 13:06

〔記者吳哲宇／台北報導〕鑑於近期共諜案頻傳，法務部調查局已檢討納入政務人員及涉密約聘僱人員，預估增加1008人，此外相關案件暴露機要人員不符特查辦法約束，因此目前也已檢討研修部分條文。而國軍作為中共重點滲透目標，軍方官員表示，極機密以上的機要人員需要填寫特殊查核表，經書面審查後，若涉有異議，通常會先做專人面訪，面訪後還是無法排除疑慮就會進入科學儀測。

國防部今日舉行例行記者會，針對國軍接密資格認證執行，政戰局保防安全處查核站主任吳博松上校表示，有關現行一般官兵的查核，依照官兵入營後的軍旅生涯發展，列為一般查核事項，包含調簽、晉任或者受訓等等；至於機要人員的部分，國防部已在今年1月另頒「國軍涉密人員安全調查作業規定」，針對各級機要人員辦理區分密、機密、極機密以上的等級來辦理涉密查核。主要是建立接密資格認證。

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同時吳博松指出，機要人員每半年都會辦理保密講習，主要提升個人保密素養。針對極機密以上人員，由於接密範圍較大，因此要自主填寫國軍人員特殊查核表辦理特殊查核。

媒體追問接受忠誠儀測的人員類別，吳博松說，在極機密以上人員要擔任職務時，他填寫特殊查核表，經過書面審查後，若涉有異議，通常會先做專人面訪，面訪後還是無法排除疑慮才會進入科學儀測。

另外，國軍只要外派進行公務出國或者是受訓進修的返國人員，也在科學儀測的期程。軍職部分就只有情報機關每兩年才會要定期進行科學儀測，其餘人員是有必要性才會進入到科學儀測。

而日前國防部欲建立「接密資格認證」機制，指出為瞭解派任職務或承辦涉密業務人員安全顧慮，會依派任機敏職務或涉密等級範圍，結合「從事及參與國防安全事務人員安全調查辦法」及作業實需，研擬國軍涉密人員安全調查做法，建立全員「接密資格認證」機制。

國防部說明，依密、機密、極機密及絕對機密的涉密等級辦理查核作業，查核項目計有是否涉犯品德及違紀犯法等不良紀錄，並函請相關部會就財稅、戶政及境管等項協查，審查官兵有無接密危安顧慮，查核結果建儲「國軍電子兵資系統」，做為後續人事派職參據。

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