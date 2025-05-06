離島遊艇小船走私猖獗 交通部擬修法「違者收回駕照」

海巡署查獲販毒集團訓練年輕人駕駛遊艇，高價委託運毒。 （資料照，海巡署提供）

2025/05/06 12:43

〔記者蔡昀容／台北報導〕離島小船走私案猖獗，交通部配合海洋委員會，預告修法加重遊艇與動力小船駕駛相關處罰，遊艇或動力小船駕駛如協助走私，收回駕照3個月至5年。修法草案今起預告14天，預告完成後，後續將送行政院、立法院審議。

海委會2月表示，去年幾次查緝行動成功瓦解大型製毒工廠，也看到小型遊艇走私毒品的新手法，運毒集團甚至利用年輕人，安排受訓學習駕船技術後參與走私。去年11月，金門3艘遊艇赴中走私民生用品被查獲，走私多達46次。

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交通部預告修正「船員法」，為杜絕走私，修正第84之3條，包括新增「未持有合規體格檢查證明書而擔任營業用動力小船」或「航行於未經核定的船舶適航水域」處警告或記點。警告3次相當於記點1次，兩年記點3次者，駕駛執照收回3個月，並自繳交執行日起算。

第84之4條則新增「利用遊艇或動力小船私運貨物」，將收回駕駛駕照3個月至5年。此外，營業用動力小船駕駛載客時，放棄船舶時，船長應盡力將旅客、海員、船舶文書、郵件、金錢及貴重物救出，否則收回駕駛執照1個月至5年。

另為保障船員權益，第84條修正，如未依規定給付船員薪水、休假等，可處6萬元以上30萬元以下罰鍰，並限期改善；屆期未改善者，按次可處12萬元以上60萬元以下罰鍰。

此外，為擴大我國船籍船員就業機會，這次也增訂第25之3條船員招募機構設立許可，並要求招募機構須配合檢查，檢查不合格者得停止一部或全部營業，另授權航政機關得自行或委託專業民間機構、團體辦理檢查。

航政司說明，遊艇或動力小船駕駛協助走私，雖違反其他法令，但過去未針對駕照做處罰，因此船員法修法新增收回駕照；此外，若動力小船發生棄船狀況，必須協助旅客撤離，若無就收回駕照。

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