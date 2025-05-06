朱批賴把新台幣升值怪罪在野 吳思瑤：匯率回歸專業而非政治炒作

立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

2025/05/06 12:28

〔記者謝君臨／台北報導〕總統賴清德昨針對新台幣大幅升值發表談話，國民黨主席朱立倫今批評賴把「匯率戰」的結果怪罪在野黨造衰。對此，立法院民進黨團幹事長吳思瑤表示，批判嚴肅的匯率問題，一定要回歸專業，而非政治炒作；任何誇大或基於臆測，沒有專業評估或科學依據的說法，都可能加劇整個市場的預期心理，呼籲在此關鍵時刻，大家都應謹言慎行。

吳思瑤強調，匯率問題是專業問題，而非政治問題。昨天賴總統特別上第一線對國人喊話，大家要對台灣的經濟體質有底氣、有信心，台灣在這麼風雨飄搖的全球波動中，經濟發展的預測還高於美國、中國，優於新加坡、韓國，大家對於台灣的經濟發展體質要有信心、對台灣要有信心、對政府要有信賴。

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為何會產生短期匯率波動？吳思瑤指出，相關理由不管央行或賴總統都已清楚說明，這當然是來自於匯率市場的一個預期心理，也有外資匯入買超台股，這都是影響短期匯率波動的原因，所以請大家要就專業面去正確解讀和評估。

但，吳思瑤也說，行政部門也有責任，包括要防範「禿鷹」，避免任何「禿鷹」炒作破壞市場秩序，所以央行也已採取行動，行政院長卓榮泰也已清楚宣示，要打擊「禿鷹」的不法操作行為，或是破壞市場秩序的行為。

吳思瑤也回應朱立倫言論。他說，政治人物所說出的任何誇大或基於臆測，沒有專業評估或科學依據的說法，都可能加劇整個市場的預期心理，連帶影響整個匯率市場，所以在此時絕對要謹言慎行。讓匯率穩定，穩定台灣的社會和民心，是現在最重要的，所以在野黨不論是主席或立委，不要成為匯率市場波動的幫兇。

吳思瑤再次提醒，我們都要基於事實來做清楚陳述，否則每一位政治工作者，對於匯率市場有誇大不實的言論，或是有基於臆測所發表的看法，這些都不利於我們努力穩住匯市。所以要再次提醒，大家都要謹言慎行，來幫助台灣在這個關鍵時刻安定民心、安定社會，也要安定我們的匯率市場。

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