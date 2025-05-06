國民黨版因應關稅特別條例出爐 10月底前普發現金1萬、刪撥補台電千億

民黨立法院黨團6日召開「擴大內需！普發現金！--公布黨版【因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性特別條例】草案 」記者會，書記長王鴻薇（中）、首席副書記長羅智強（左）、立委柯志恩（右）出席。 （記者羅沛德攝）

2025/05/06 11:55

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院國民黨團今日公布國民黨版的關稅特別條例，在行政院版本的基礎上，增編2300億元用來普發現金1萬元，並應於10月底前執行完畢；另也刪除撥補台電1千億元。黨團強調，唯有將集中資源用在刀口上，才能共同度過這次的經濟危機。

國民黨智庫執行長、立委柯志恩指出，不論是「支持產業」、「安定就業」，或是「照顧民生」的「強化高等教育人才培育」、「挹注勞健保基金」、「加強照顧弱勢族群及提供關懷服務」，國民黨都全力支持，讓影響生計的勞工朋友、弱勢族群、高教人才得以受到保障。

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柯志恩表示，唯有撥補台電的1000億，不容在沒有檢討能源政策、看不到未來改善財務可能的情況下，在這次的特別預算當中被夾帶過關，甚至將「不撥補就漲電價」作為情勒全民的工具；過去撥補三次、卻漲價四次的情境仍歷歷在目，台電始終欠全民一個合理的解釋。

柯志恩說，至於所謂「強化國土安全防衛能量」，大家都可以理解其重要性與必要性，也會支持相關必要作為，但絕不會是這次關稅危機當中所要處理的優先事項。

柯志恩強調，如今面臨的是立即性的經貿衝擊、而非軍事衝突或國防危機；賴總統亦曾在年初的國安高層會議後提及，為展現保衛國家決心、推動國防改革、落實全社會防衛韌性，會再推動相關的特別預算，讓國防預算達到GDP3%以上，所以根本不需要、也不應該在這次的關稅特別條例來處理。

柯志恩最後表示，在適逢美國關稅衝擊、匯率風暴的當下，更應擴大內需，推動全民普發現金一萬元來提振民眾消費韌性；近十年全國稅收幾乎年年超徵，過去在金融海嘯、新冠疫情，也曾透過普發現金或消費券來振興。不只要救經濟、也要安民心，唯有將集中資源用在刀口上，才能共同度過這次的經濟危機。

國民黨團提出黨版特別條例，主張擴大內需，普發現金，並刪去撥補台電一千億元。（圖由國民黨團提供）

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