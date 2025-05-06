傳盧秀燕布局2028藍白政黨聯盟 周軒分析台中大罷免重要性

台中市長盧秀燕與民眾黨主席黃國昌。（資料照）

2025/05/06 14:17

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕媒體報導傳台中市長盧秀燕已經佈局2028藍白政黨聯盟，如果盧選上國民黨主席，2028盧秀燕黃國昌搭配選正副總統是選項之一。對此政治工作者周軒表示，黃國昌當選黨主席後到台中見盧秀燕，兩邊互相釋放善意，而黃國昌與朱立倫會面後，喊出「倒閣不能救台灣」救了朱立倫，盧秀燕接著也喊出不支持倒閣，兩邊的默契，不言自明，如果真的的是這樣，大罷免台中能罷免幾個國民黨立委，就非常重要了。

周軒在臉書PO文表示，其實這也不是新聞了，黃國昌當選黨主席後，到台中見盧秀燕，兩邊互相釋放善意，而之後黃國昌與朱立倫會面後，喊出「倒閣不能救台灣」，救了朱立倫，盧秀燕接著也喊出不支持倒閣，兩邊的默契，不言自明。

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周軒指出，如果真的是這樣，大罷免台中能罷免幾個國民黨立委就非常重要了，每多罷免一個國民黨立委，盧秀燕的野望，黃國昌當副總統的機率就少一分，而且罷免個別國民黨立委，還各有特色，罷免顏寬恆，盧媽媽的台中大後方就失火了；罷免黃健豪、廖偉翔、羅廷瑋，盧媽媽的三小福不見了，代表她連子弟兵都保不住；罷免江啟臣，盧媽媽的台中市長接班計畫就被破壞，而且附帶罷免立法院副院長的加成效果，侮辱性極強。

周軒直言，所以大罷免真的很重要，如果想把2028黃國昌列在副總統選票上的機率降為0，台中人一定要加油，大罷免，一定要大成功！

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