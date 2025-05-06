台幣狂飆！朱立倫酸賴清德：對內鬥爭第一名、對外競爭倒數第一

國民黨主席朱立倫（左）6日出席「反惡罷，戰獨裁」街講，為被發起罷免的台北市大安區立委羅智強（右）助講。（記者廖振輝攝）

2025/05/06 11:59

〔記者劉詠韻／台北報導〕新台幣正劇烈升值，總統賴清德昨表示對許多政治人物鎖定匯率議題進行炒作而感遺憾，國民黨主席朱立倫今（6）日批評賴清德只懂「搞惡罷」、「不懂財經」只會抄央行版本，甚至將匯率戰造成的結果怪罪於在野黨唱衰，「好天才喔！照這樣講，反對黨都變中央銀行嗎」？

朱立倫今會合台北市國民黨立委羅智強及多名里長，捷運大安站外舉行「反惡罷，戰獨裁」街頭演講，呼籲民眾出來投不同意罷免票，上午八點多適逢上班尖峰時段，雖偶爾路過民眾投來目光張望，但未片刻駐足。朱說，在野黨過去就曾提醒，關稅談判應奮戰到底、盡量談出最好的條件，未料三月還沒開始談判就先把台積電送過去，甚至保證沒問題，卻還被被課徵32%關稅，堪稱未戰先降。

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朱立倫批評，關稅戰、經貿戰已然成為國際最關心的議題，反觀台灣內部卻一昧在搞罷免，直指賴清德眼中只有惡鬥，除了大罷免以外其他一律不通，對內鬥爭第一名，對外競爭確實倒數第一的「跪族冠軍」。

朱立倫直言，關稅戰是三合一，除了關稅並包括赴美投資、匯率及美債必然連鎖發生，而台灣因處風暴中心，卻竟未戰先降，「匯率戰剛開始談就大幅升值近10%，造成台灣產業哀鴻遍野，整個獲利減少4%至7%，影響所有全台產業，非常嚴重。」

朱立倫續指，接下來還需面對美債問題，難道台灣到時候要未戰先敗再戰一局？朱說，這是有史以來最無能的政府，並喊話賴清德應請教前總統蔡英文以及所有經驗談判專家，更不解如今連敗兩局反倒責怪在野黨，「今天匯率再影響經濟，造成經濟風暴，難道是在野黨造成嗎？」

國民黨主席朱立倫（中）6日出席「反惡罷 戰獨裁」街講，為台北市大安區立委羅智強助講，向現場支持者致意，並呼籲民眾出來投不同意罷免票。（記者劉詠韻攝）

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