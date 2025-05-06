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    國會不能成為國安破口 吳思瑤籲立院職員納特查辦法

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

    2025/05/06 11:48

    〔記者謝君臨／台北報導〕為防堵共諜滲透，調查局研擬將政務人員及涉密約聘僱人員納入特查職務對象，也建議立法院自訂相關內規。對此，立法院民進黨團幹事長吳思瑤今強調，「國會不能成為國安破口！」立院的公務人員與聞機密文件的機率非常高，現在已有的特查辦法，應納入國會職員工。吳思瑤也呼籲國民黨、民眾黨立委，若真的關心國安，就不要再擋「立委赴中納管」等國安法案。

    調查局長陳白立昨指出，有關提列辦理特查職務對象範圍不足部分，已檢討納入政務人員及涉密約聘僱人員，預估增加1008人，增加後總特查人數為2336人，後續如經立院提列辦理特查對象，預估查核對象將達6300餘人。

    對此，吳思瑤今受訪表示，調查局負責國家公務體系的忠誠查核，也就是「涉及國家安全或重大利益公務人員特殊查核辦法」（特查辦法）是由調查局執行的，這個特殊查核的範圍要再擴大，在一般的公務機關，除了用職等區分，更應當調整為接觸機密的可能性。

    吳思瑤指出，而在國會服務的公務人員，他們與聞機密文件的機率非常高，但過去並未納入公務體系的特查辦法，所以他提出主張並呼籲，特查辦法要納入國會的職員工，因為他們也適用「公務人員任用法」及「公務人員服務法」。

    吳思瑤說，調查局也建議，立院應當可以自訂查核辦法，亦即立院內規，可能可以涉入廣泛的立委公費或自費助理，這是一個新選項、新思考。事實上，民進黨團已朝此方向研議相關法案；而在民進黨團內規部分，也正著手進行赴中事前報備、事後報告的機制，不管規範的是立委本人，乃至於擴大到幕僚群。

    對於民眾黨立委黃國昌酸涉入共諜者都是民進黨人士，吳思瑤強調，評論所謂的「共諜」，一定要依據事實。他說，過去共諜案件在立院確實發生，但是各黨皆有，不論國民黨、民眾黨都有相關案件，甚至是已經司法判決在案。「難道民眾黨沒有被中國買通？馬治薇不就是嗎？拿中資參選立委，交出國會聯絡資料。」

    吳思瑤表示，當然我們很遺憾，民進黨也有被滲透的狀況，但民進黨的做法是第一時間徹查、移送、開除、究辦，這是民進黨的立場。藍白只會指著別人的鼻子罵，不去思考自己的內部管控及內部人士也有違法行徑。

    吳思瑤強調，回到事實根本，若要防範共諜滲透，就一起來推國安法案，若真的擔心國會成為國安破口，請支持民進黨所提的國會自律課責、國會相關改革的國安法案。

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