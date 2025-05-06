黃國昌批賴清德「甩鍋在野黨」 推薦看「民眾之聲」直播

民眾黨主席黃國昌（右）今批評賴清德總統連匯率的事情都能甩鍋在野黨，還要賴總統看「民眾之聲」直播內容。左為民眾黨立委林憶君。（圖擷取自「民眾之聲」YouTube直播畫面）

2025/05/06 11:51

〔記者林哲遠／台北報導〕面對新台幣持續升值，賴清德總統昨發表談話，強調這次台幣升值主要是外匯市場預期心理、外資匯入買超台股所致，代表外資仍對台灣的產業深具信心，台美談判自然也不會涉及匯率，呼籲有心人士不要刻意散佈不實訊息。民眾黨主席黃國昌今（6）日批評：「連匯率的事情，賴總統都能甩鍋在野黨，真的是令人嘆為觀止。」還要賴總統看「民眾之聲」直播內容。

黃國昌表示，昨天看到賴總統講那些話，自己非常震驚，民眾黨對台灣有信心，問題是台灣人民對賴政府沒信心，連匯率的事情，賴總統都能甩鍋在野黨，真的是令人嘆為觀止，民眾黨團昨天舉行記者會，提出4100億特別條例草案，鼓勵賴總統、媒體盟友去看「民眾之聲直播內容」。

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黃國昌指出，民眾黨擔心的是台灣的中小型企業，這一波的打擊對台灣的中小企業傷害多大，賴清德知道嗎？這些中小企業撐不下去要關門，有多少勞工失業，賴清德知道嗎？

他指稱，4月1日「1美元兌換33.2元新台幣，昨夜盤已經來到29.2元，台幣升值幅度高達12%，意味著用美元計價做外貿生意的台灣企業，收入就少了12%，若毛利率不夠高，早就虧到脫褲子了，現在各大金控都在做金融壓力測試，其損失金額都是用千億在計算的」。

黃國昌質疑：「民眾黨幫企業、幫勞工發聲，結果賴清德真是好有擔當，甩鍋給在野黨，現在到底是誰在執政？」他說，「賴清德說匯率不在台美經貿談判的範圍」，這是賴跟全體人民做的承諾，在野黨一定會強力監督，民進黨說到做到，不要出賣台灣人民跟台灣的產業。

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