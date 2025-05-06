林佳龍率產官學研團訪美 出席人工智慧創新峰會

林佳龍將出席本月9日在德州舉行的「台灣-德州人工智慧創新峰會」並應邀致詞。（資料照）

2025/05/06 11:26

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍今（6）日率領台灣區電機電子工業同業公會、AI創新應用聯盟及中華民國國際經濟合作協會等產官學研一行訪問美國德州，期間將出席本月9日在德州舉行的「台灣-德州人工智慧創新峰會」並應邀致詞。

外交部發言人蕭光偉今日於外交部例行記者會表示，林佳龍上任以來，積極推動「總合外交」，此行主要是進一步落實總統賴清德「深化台美經貿關係路徑圖」的「台灣投資美國隊、美國投資台灣隊」目標，以促成經濟上的「台美聯合艦隊」，利用新的台美分工模式，協助我國企業進軍美國市場，並善用在地技術、資金與人才，融入美國創新生態圈。

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蕭光偉指出，也希望透過這次行程，讓第一線產官學研進行意見交流，增進雙向投資，吸引美商來台投資，進而對台灣的產業創新發展有所助益。

蕭光偉表示，此次訪問也期盼持續深化台灣與美國各州的交流，在總統賴清德上任後，已先後有德州州長艾伯特（Greg Abbott）等6位美國州長率團訪台，以實際行動支持雙邊合作，有助進一步提升台美經貿往來實質商機。

美國聯邦政府近年也三度發函，鼓勵全美各州及美國前五百大企業與台灣拓展關係，明確表達支持強化台美各層級、領域交往的立場。

蕭光偉表示，外交部期待藉由林佳龍與產業團共同訪問德州的行程，深化我國與美方及德州在多項經貿領域的互利互惠夥伴關係。

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